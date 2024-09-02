Хочуть виснажити ППО: в КМВА спрогнозували, як РФ надалі атакуватиме столицю (відео)

Країна-агресор запускає по столиці одразу кілька видів ракет, адже на них важче реагувати тим, хто боронить українське небо.

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Після атаки ЗС РФ на Киів в ніч на 2 вересня, речник КМВА Михайло Шаманов розповів, чому українська столиця є ціллю ворога та чого очікувати від агресора надалі. Про це він розповів в коментарі "РБК-Україна".

"Важко прогнозувати поведінку схибленого терориста, але впродовж майже трьох років широкомасштабної війни Київ є пріоритетною ціллю ворога, він буде витрачати дорогі ракети і дрони, зокрема і на столицю", — зауважив колишній журналіст, а нині речник Київської міської військової адміністрації.

Резюме російської атаки на Київ 2 вересня

За словами Шаманова, ворог використовує і крилаті ракети, і балістику, і дрони. Аналізуючи останні спроби Росії атакувати Київ, можна зробити висновок, що це можуть бути і просто дронові атаки, коли кілька груп "Шахедів" заходять на столицю. А також комбіновані атаки, зміст яких речник намагався пояснити.

"Це коли після того, як дрони заходять, і вони (росіяни. – Ред.) думають, що у такий спосіб можуть виснажити ППО, потім заходять крилаті і в цей момент заходять балістичі, або аєробалістичні ракети з МІГів", — розповів Шаманов.

У КМВА вважають, що це намагання виснажити ППО навколо Києва, намагання уразити об'єкти інфраструктури, або центри прийняття рішень, або ж Сили і засоби протиповітряної оборони.

"Ми прогнозуємо, що комбіновані атаки на Київ продовжаться, тому реагуйте на тривоги", — резюмував речник.

Нагадаємо, під час останньої атаки на Київ, уламки пошкодили будівлі двох шкіл, павільйон станції метро "Святошин" та ще кілька будівель. Військовий експерт Олександр Мусієнко зауважив, що в ніч на 2 вересня російські ракети загрожували будівлям українських спецслужб та Київський ГЕС. Про цілі ЗС РФ свідчать місця займання та падіння уламків, а також інформація, отримана від анонімних джерел в українській владі.