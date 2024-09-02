Хотят истощить ПВО: в КГВА спрогнозировали, как РФ в дальнейшем будет атаковать столицу (видео)

Страна-агрессор запускает по столице сразу несколько видов ракет, ведь на них труднее реагировать тем, кто защищает украинское небо.

Related video

После атаки ВС РФ на Киев в ночь на 2 сентября, спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, почему украинская столица является целью врага и чего ожидать от агрессора в дальнейшем. Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина".

"Трудно прогнозировать поведение помешанного террориста, но в течение почти трех лет широкомасштабной войны Киев является приоритетной целью врага, он будет тратить дорогие ракеты и дроны, в том числе и на столицу", — отметил бывший журналист, а ныне представитель Киевской городской военной администрации.

Резюме российской атаки на Киев 2 сентября

По словам Шаманова, враг использует и крылатые ракеты, и баллистику, и дроны. Анализируя последние попытки России атаковать Киев, можно сделать вывод, что это могут быть и просто дроновые атаки, когда несколько групп "Шахедов" заходят на столицу. А также комбинированные атаки, содержание которых спикер пытался объяснить.

"Это когда после того, как дроны заходят, и они (россияне. — Ред.) думают, что таким образом могут истощить ПВО, потом заходят крылатые и в этот момент заходят баллистические, или аэробаллистические ракеты с МИГов", — рассказал Шаманов.

В КГВА считают, что это попытка истощить ПВО вокруг Киева, попытка поразить объекты инфраструктуры, или центры принятия решений, или же Силы и средства противовоздушной обороны.

"Мы прогнозируем, что комбинированные атаки на Киев продолжатся, поэтому реагируйте на тревоги", — резюмировал спикер.

Напомним, во время последней атаки на Киев, обломки повредили здания двух школ, павильон станции метро "Святошин" и еще несколько зданий. Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что в ночь на 2 сентября российские ракеты угрожали зданиям украинских спецслужб и Киевской ГЭС. О целях ВС РФ свидетельствуют места возгорания и падения обломков, а также информация, полученная от анонимных источников в украинской власти.