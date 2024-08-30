"Паляница" ценой 160 тысяч долларов. Почему украинская "ракета-дрон" так напоминает немецкую крылатую ракету "Фау-1"

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С удивлением читаю уже несколько дней сообщения о новом украинском чудо-оружии "Паляница". Ведь никаких ракето-дронов не существует, никогда не существовало и никогда не будет существовать.

Напомню, что первый боевой "самолет-снаряд", как тогда говорили, или "летающую бомбу" (как тогда классифицировали), или, на новый украинский манер, "ракету-дрон" немцы применяли против Британии (и не только) в годы Второй мировой войны.

Немецкая "паляница" Фау-1 (Fi-103, "Физелер-103") имела реактивный двигатель, автопилот, стартовала с катапульты, летела на дальность 280 км (позже она была увеличена до 500 км) и несла боевую часть весом от 500 кг до 1 тонны.

С 1944 года по 1945 немцы изготовили 25 000 таких "ракето-дронов". Запускали их очень интенсивно — до 100 штук в сутки (сравните с нашими запусками дронов по болотам — нам еще далеко до таких темпов).

10,5 тыс. летающих бомб было запущено по Британии — только в Лондоне погибло более 6 тыс. человек, почти 18 тыс. были ранены; было разрушено 23 тыс. зданий и более 100 тыс. — повреждено. Самолетами-снарядами обстреливали также Льеж (3 141 пуск), Антверпен (2 183 пуска), Брюссель (151 пуск), Париж.

Кстати, стоила немецкая "ракета-дрон" недорого — около 3,5 тыс. рейхсмарок. По курсу 1941 года к доллару — 8,8 тыс. долларов. На сегодняшние деньги — примерно 160 тыс. долларов. Адекватная цена для крылатой ракеты.

Крылатая ракета "Фау-1"

Да-да, наше чудо-оружие-ракета-дрон — это не что иное, как крылатая ракета. Немецкая Фау-1 была первой в мире серийной крылатой ракетой, как бы ее не называли тогда. Вообще, очень тонкая грань между самолетами-дронами и крылатыми ракетами — поставь на самолет реактивный двигатель, и вот тебе уже крылатая ракета, или "ракета-дрон", по нашей новой украинской классификации.

Какие преимущества у крылатых ракет по сравнению с беспилотными самолетами-камикадзе типа "шахед"? Высокая скорость: ракета быстрее может достичь цели, и противник может не успеть принять какие-то меры противодействия или вывода из-под удара. Крылатая ракета потенциально может нести более мощную боевую часть. Крылатую ракету сложнее сбить, и ловцы за "шахедами" с пулеметами здесь малоэффективны.

В то же время крылатая ракета неплохо сбивается зенитными ракетами с тепловой головкой наведения — потому что имеет более выраженный тепловой след. К недостаткам можно отнести также сложность конструкции и более высокую стоимость.

Кстати, сколько может стоить "Паляница"? Если не учитывать средства, потраченные на разработку и испытания, то стоимость изделия состоит из стоимости электроники — от 3 тыс. долларов в бюджетном варианте до 50 тыс. долларов с CRPA антенной, резервированием, спутниковым модемом и модулем оптической навигации. Планер — фюзеляж, крылья, оперение — обойдется в 3–10 тыс. долларов, в зависимости от конструкции и применяемых технологий. Самая дорогая деталь — турбореактивный двигатель; судя по видео, используется двигатель с тягой около 100 кг — такой мотор можно купить на "Алиэкспресс" за 50–70 тыс. долларов. Ну, накинем еще тысяч двадцать на стоимость работ, аренду помещений, компенсацию стоимости разработки, и приплюсуем законные 25% доходности, установленные государством.

В итоге получим те же 160 тыс. долларов, сколько стоила немецкая "ракета-дрон" Фау-1. Это, конечно, меньше, чем 1 миллион долларов.

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