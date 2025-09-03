Нулевые гарантии Запада: почему не сработает формат "НАТО-лайт" для Украины

Related video

Невыученные уроки истории.

1 сентября 1939 года немецкая армия вторглась в Польшу. Повод для войны был придуман на коленке — якобы поляки пересекли границу и напали на немецкую радиостанцию в Гляйвице.

Эсэсовцы инсценировали "бой", для чего привезли из концлагеря нескольких немецких заключенных, переодели их в польскую форму и застрелили. Ничего необычного — сталинская пропаганда обвинила Финляндию в обстреле территории СССР перед началом Зимней войны; путинская — обвиняла украинскую армию в переходе границы перед вторжением 2022 года.

3 сентября Франция и Британия объявили войну Германии в соответствии с гарантиями безопасности, которые они дали польскому правительству. Войну объявили, но воевать не стали. До самого вторжения гитлеровцев во Францию в 1940 году продолжалась так называемая "Странная война", когда "воюющие" стороны практически не беспокоили друг друга ведением боевых действий, и союзники таким образом просто предали Польшу.

Сегодня Украина так же хочет получить какие-то "гарантии" от западных союзников как составную часть "мирного урегулирования", и чтобы эти гарантии были "не хуже" пятой статьи устава НАТО, то есть, чтобы союзники воевали за нас. Такого не будет.

Максимум, что мы можем получить — это бесполетная зона над западной частью страны, подальше от фронта, наблюдатели на линии разграничения, западные инструкторы и оружие.

И тут проблема — нам нужно много оружия, чтобы выстоять в войне с противником, который производит оружия больше, чем все наши западные союзники вместе взятые и у которого практически бесконечные человеческие ресурсы, но нам не дадут даже половины необходимого, потому что оружия просто столько нет, и много оружия нужно для перевооружения Европы.

Кто же за нас будет воевать, если они будут безоружны?

17 сентября 1939 года Красная армия в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа ударила полякам в спину — начался так называемый "Освободительный поход". Украина, кстати, присоединила много земель в результате той ничем не спровоцированной агрессии, давайте будем честными. Польское правительство сбежало в Румынию (куда, интересно, наши сбегут?), польская армия капитулировала.

Цивилизованный мир вполне нормально проглотил российское нападение. Не подавился. Если в ответ на вторжение Гитлера в Польшу Британия и Франция объявили Германии войну, то в ответ на вторжение Сталина в Польшу никто войну Советскому Союзу не объявил.

Более того, потом СССР стал ключевым союзником стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацизмом (как и путинская Россия может стать союзником США в противовес Китаю). И после окончания Второй мировой войны СССР распространил свою "сферу влияния" на восточноевропейские страны, включая Польшу, которую хотел присоединить к Рейху Гитлер в 1939 году, а в итоге присоединил к Советскому блоку Сталин.

Победителей не судят. Гарантии ничего не стоят (вспомните Будапештский меморандум). Надеяться можно только на себя, на свою армию и свой оборонно-промышленный комплекс. И учить историю.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

