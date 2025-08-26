Многоуровневые гарантии: каким может быть новый план безопасности для Украины, — аналитик

После встречи президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме внимание сосредоточилось на том, каким образом можно обеспечить гарантии безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения.

Related video

Киев относится к подобным обещаниям осторожно, пишет старший научный сотрудник Института Хадсона Люк Коффи. Опыт Будапештского меморандума 1994 года, нарушенного Россией в 2014-м, остается предостережением. Поэтому рассматривается многоуровневый подход, способный объединить усилия США, Европы и международных организаций.

Первый уровень – международная наблюдательная миссия

Предлагается создание гражданской миссии, патрулирующей обе стороны линии оккупации. Она могла бы работать под эгидой Организации тюркских государств (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан) или Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, что повысило бы доверие сторон и стабилизировало режим прекращения огня.

Второй уровень – европейская военная коалиция

Европейские союзники — Великобритания, Франция, Канада, Турция и другие — могут сформировать коалицию для ротационного размещения войск на территории Украины. Планируется также воздушное патрулирование с баз в Польше и Румынии, а также контроль Черного моря.

Третий уровень – участие США

Хотя Трамп исключает размещение американских войск в Украине, Вашингтон может поддержать Киев через разведку, воздушное и морское патрулирование, дозаправку в воздухе и быстрые силы реагирования за пределами страны. Отдельное направление — возобновление Программы партнерства Национальной гвардии США с Украиной (National Guard State Partnership Program with Ukraine), приостановленной в 2022 году.

Важно

Минимум $1 млрд в месяц: Зеленский рассказал, во сколько обойдется закупка оружия у США

Еще одним важным направлением является военно-промышленное сотрудничество, так как доступ к передовым инновациям укрепит внутренний потенциал Украины. Таким образом ВСУ станут главным гарантом безопасности страны.

Четвертый уровень – сближение с НАТО и ЕС

Украина могла бы участвовать в Силах реагирования НАТО, а Альянс может создать структуру для получения боевого опыта и организовать тренировочную миссию в Яворове.

“Совместная учебная миссия ЕС и Украины в Яворовском центре боевой подготовки на западе Украины имела бы важное символическое и практическое значение, даже если бы она была скромной по масштабу”, — подчеркнул Коффи.

Пятый уровень – укрепление восточного фланга НАТО

Сохранение американских войск в Европе, расширение ядерного присутствия (включая Польшу) и усиление передового базирования должны служить сдерживающим фактором против России.

Вместе с тем аналитик отмечает, что многоуровневый план не является идеальным, но может стать временным решением до полноценного членства Украины в НАТО.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, однако больше не будет финансировать ее напрямую. Глава Белого дома подчеркнул, что основная роль в этом вопросе будет принадлежать европейским партнерам.