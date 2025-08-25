Трамп пообещал гарантии безопасности Украине, но заявил о прекращении финансирования

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделает свой вклад в гарантии безопасности. В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не будут тратить средства на поддержку Украины.

Как сообщает Радио Свобода, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, однако больше не будет финансировать ее напрямую.

"Мы не знаем гарантий безопасности Украины, потому что мы не обсуждали детали. Но мы сделаем свой вклад. Если мы достигнем соглашения — а я думаю, что мы достигнем — не будет особых проблем", — сказал Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме.

Он подчеркнул, что основная роль в этом вопросе будет принадлежать европейским партнерам.

"Европа предоставит значительные гарантии безопасности", — подчеркнул президент США.

Отдельно Трамп уточнил, что Вашингтон изменил подход к поддержке Киева.

"США больше не тратят деньги на Украину", — заявил он, пояснив, что теперь речь идет о продаже оружия странам НАТО, которые обеспечивают им украинскую сторону.

В контексте возможной встречи президентов Украины и России Дональд Трамп выразил сомнение в ее реализации.

"Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится. Зеленский тоже не любит Путина", — отметил он.

