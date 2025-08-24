США одобрили продажу Украине более 3000 авиационных ракет увеличенной дальности: однако есть нюанс

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3 350 управляемых авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), которые поставят на фронт в течение ближайших нескольких недель. Однако есть один нюанс относительно их применения на поле боя.

Применение ракет ERAM, радиус дальности которых достигает от 240 до 450 километров, потребует согласования с Пентагоном, как и дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что продажа авиационных ракет ERAM для Украины администрация Дональда Трампа приняла на этой неделе, а в течение шести недель их должны поставить на фронт.

Зато пакет вооружений стоимостью 850 миллионов долларов, который преимущественно финансируют страны Европы, отложили до завершения мирных переговоров Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Также в WSJ добавили, что Украина сможет применять ракеты ERAM только с согласования Пентагона. Министр обороны США Пит Гегсет предоставляет в частности разрешения на удары дальнобойным оружием по территории России.

Официально в США не объявляли о планах по поставке этих ракет.

Что известно о ракетах Extended Range Attack Munition

О том, что США ведут разработку для Украины управляемого авиационного боеприпаса Extended Range Attack Munition, стало известно еще в июле 2024 года. Об этом писало издание Defence Express.

Специалисты отмечали, что ракету можно описать как "гибрид управляемой авиабомбы и малогабаритной крылатой ракеты", на что указывают характеристики американской разработки.

Основные характеристики этого вооружения, о которых рассказывали эксперты:

проектный показатель дальности полета — 250 морских миль, или 463 километра;

скорость полета — 763 км/ч;

боевая часть массой 260 килограммов.

Кроме этого, американские проектировщики закладывали в характеристики точность попадания до 10 метров, а также способность системы наведения работать в условиях противодействия средств радиоэлектронной борьбы врага.

