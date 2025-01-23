США хотят усовершенствовать ракето-бомбу повышенной дальности, которую изготавливают для ВСУ: подробности

Сейчас система Quicksink, которую планируют интегрировать на боеприпас ERAM, стоит 200 тысяч долларов за единицу. Но военные надеются, что стоимость этого координатора цели уменьшится.

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Соединенные Штаты по программе ERAM (Extended Range Active Missile) создают для ВСУ ракето-бомбу повышенной дальности, большинство деталей по которой засекречены. В рамках этой программы американские военные хотят интегрировать на боеприпас перспективную головку самонаведения Quicksink, информирует Defense Express.

Базовые условия контракта предусматривают, что ERAM должна быть готова через 2 года, то есть, возможно, до 2026 года. Объемы производства боеприпаса должны составлять 1000 единиц в год.

По информации издания The War Zone, Управление вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС США отчиталось о прогрессе в программе ERAM. В частности было заявлено, что создатели ERAM выбирают систему наведения боеприпаса, которая сможет работать в случае чего без GPS-навигации.

В этом контексте и возникла идея о возможной интеграции головки самонаведения Quicksink на ERAM. ВВС США уже якобы подали запрос на цену для первых десяти прототипов такого устройства, которые можно интегрировать на перспективный боеприпас.

Модель Quicksink

Особенность Quicksink, уточняет TWZ, заключается в том, что у этого координатора цели интегрированы радиолокационная и инфракрасная головки самонаведения. Сама Quicksink уже прошла испытания с интеграцией на GBU-31/B JDAM, и при непосредственном выходе на цель КАБ оказалась неуязвимой к воздействию средств РЭБ.

Сейчас Quicksink стоит 200 тысяч долларов за единицу, но в ходе работы над этой системой наведения, как надеются заказчики, стоимость может уменьшиться до 50 тысяч долларов.

При этом есть надежда, что Quicksink удастся интегрировать не только на JDAM или ERAM, но и на другие типы авиационных боеприпасов, которые уже сейчас имеют в своем распоряжении ВВС США, или могут получить в обозримой перспективе.

Напомним, в июле 2024 года Фокус рассказывал, что было известно о перспективной разработке, которая позволит расширить возможности украинской авиации.

Также мы писали, что осенью 2024 года США заказали авиабомбы малого диаметра GBU-39/B для собственных воздушных сил, а также для покупателей из Японии, Болгарии и Украины.