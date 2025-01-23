США хочуть удосконалити ракето-бомбу підвищеної дальності, яку виготовляють для ЗСУ: подробиці

Наразі система Quicksink, яку планують інтегрувати на боєприпас ERAM, коштує 200 тисяч доларів за одиницю. Але військові сподіваються, що вартість цього координатора цілі зменшиться.

Related video

Сполучені Штати за програмою ERAM (Extended Range Active Missile) створюють для ЗСУ ракето-бомбу підвищеної дальності, більшість деталей по яку засекречені. У рамках цієї програми американські військові хочуть інтегрувати на боєприпас перспективну голівку самонаведення Quicksink, інформує Defense Express.

Базові умови контракту передбачають, що ERAM має бути готова за 2 роки, тобто, можливо, до 2026 року. Обсяги виробництва боєприпаса мають складати 1000 одиниць на рік.

За інформацією видання The War Zone, Управління озброєнь Центру керування життєвим циклом ВПС США звітувало про прогрес в програмі ERAM. Зокрема було заявлено, що творці ERAM обирають систему наведення боєприпасу, яка зможе працювати у разі чого без GPS-навігації.

У цьому контексті й виникла ідея про можливу інтеграцію голівки самонаведення Quicksink на ERAM. ВПС США вже начебто подали запит на ціну для перших десяти прототипів такого пристрою, які можна інтегрувати на перспективний боєприпас.

Модель Quicksink

Особливість Quicksink, уточнює TWZ, полягає в тому, що у цього координатора цілі інтегровані радіолокаційна та інфрачервона голівки самонаведення. Сама Quicksink вже пройшла випробування з інтеграцією на GBU-31/B JDAM, і при безпосередньому виході на ціль КАБ виявилась невразливою до впливу засобів РЕБ.

Наразі Quicksink коштує 200 тисяч доларів за одиницю, але в ході роботи над цією системою наведення, як сподіваються замовники, вартість може зменшитися до 50 тисяч доларів.

При цьому є сподівання, що Quicksink вдасться інтегрувати не тільки на JDAM або ERAM, але й на інші типи авіаційних боєприпасів, які уже зараз мають в своєму розпорядженні ВПС США, або можуть отримати в оглядній перспективі.

Нагадаємо, у липні 2024 року Фокус розповідав, що було відомо про перспективну розробку, яка дозволить розширити можливості української авіації.

Також ми писали, що восени 2024 року США замовили авіабомби малого діаметра GBU-39/B для власних повітряних сил, а також для покупців із Японії, Болгарії та України.