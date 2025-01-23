Брехня та наклеп: Нетаньягу відреагував на жест Маска, якого критикують за "нацистське" вітання

Ізраїль вдячний Ілону Маску, який підтримав право ізраїльтян на захист від терористів, написав прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Політик подякував Маску за допомогу та не критикував його скандальний жест.

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Американський мільярдер та майбутній можливий урядовець президента США Ілон Маск підтримав народ Ізраїлю після атаки терористів ХАМАС. З цих міркувань його жест під час інавгурації Дональда Трампа не означає нічого поганого. Повідомлення, в яких негативно тлумачили його поведінку, є брехнею. Про своє ставлення до жесту Маска, який схожий на вітання нацистів, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу написав у соцмережі X (Twitter).

Допис Нетаньягу з'явився у мережі 23 січня, через три дні після інавгурації Дональда Трампа. Ізраїльський політик став на бік Маска і написав, що на нього "звели брехливий наклеп". Він нагадав, що мільярдер підтримав ізраїльтян після різанини 7 жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС за добу убили тисячі мирних людей. Маск пізніше не раз надавав допомогу і тому являється "великим другом Ізраїлю", ідеться у дописі.

"На Ілона Маска брехливо звели наклеп. Ілон — великий друг Ізраїлю. Він відвідав Ізраїль після різанини 7 жовтня. Відтоді він неодноразово й рішуче підтримував право Ізраїлю захищатися від терористів і режимів, які прагнуть знищити єдину єврейську державу", — написав Нетаньягу, подякувавши американському мільярдеру.

Жест Маска - яка реакція прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Фото: Скриншот

За кілька хвилин Ілон Маск відреагував на реакцію Нетаньягу: написав лаконічні слова подяки.

Жест Маска — що сталось на інавгурації Трампа

Зазначимо, Фокус писав про жест Ілона Маска під час інавгурації президента США Дональда Трампа. Маск виступив з вітальною промовою, у якій звернувся до американців-республіканців. Він подякував за їхній вклад в перемогу новообраного 47 президента і запевнив, що разом вони побудуть чудові гарні міста в Америці, і таку саму красу зроблять на Марсі. У якийсь момент мільярдер притиснув руку до грудей в районі серця, а потім різко викинув її вперед та вгору.

Жест Маска - фрагмент виступу під час інавгурації Трампа

На жест Трампа відгукнулись у соцмережах та медіа пересічні люди, політики, громадські діячі. У русі мільярдера помітили схожість на привітання нацистів часів Другої світової війни: схожим чином гітлерівці вітали один одного та вигукували "Sieg Heil!". З іншого боку, дехто пояснював, що насправді це "Салют Белламі", яким американці вітали національний прапор. Була версія, що це "римське вітання", яке перейняли фашисти та нацисти. Тим часом Маск відреагував на обвинувачення. У соцмережі він опублікував допис, в якому звинувачення назвав "брудним трюком".

Нагадуємо, 14 січня видання Bloomberg повідомило, що частину китайської соцмережі TikTok можуть продати Ілону Маску: у статті пояснюються причини та умови можливої оборудки.