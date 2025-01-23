Ложь и клевета: Нетаньяху отреагировал на жест Маска, которого критикуют за "нацистское" приветствие

Израиль благодарен Илону Маску, который поддержал право израильтян на защиту от террористов, написал премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Политик поблагодарил Маска за помощь и не критиковал его скандальный жест.

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Американский миллиардер и будущий возможный чиновник президента США Илон Маск поддержал народ Израиля после атаки террористов ХАМАС. Из этих соображений его жест во время инаугурации Дональда Трампа не означает ничего плохого. Сообщения, в которых негативно толковали его поведение, являются ложью. О своем отношении к жесту Маска, который похож на приветствие нацистов, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху написал в соцсети X (Twitter).

Сообщение Нетаньяху появилось в сети 23 января, через три дня после инаугурации Дональда Трампа. Израильский политик встал на сторону Маска и написал, что на него "возвели лживую клевету". Он напомнил, что миллиардер поддержал израильтян после резни 7 октября 2023 года, когда террористы ХАМАС за сутки убили тысячи мирных людей. Маск позже не раз оказывал помощь и поэтому является "большим другом Израиля", говорится в заметке.

"Илона Маска лживо оклеветали. Илон — большой друг Израиля. Он посетил Израиль после резни 7 октября. С тех пор он неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищаться от террористов и режимов, стремящихся уничтожить единое еврейское государство", — написал Нетаньяху, поблагодарив американского миллиардера.

Жест Маска — какова реакция премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Фото: Скриншот

Через несколько минут Илон Маск отреагировал на реакцию Нетаньяху: написал лаконичные слова благодарности.

Жест Маска — что произошло на инаугурации Трампа

Отметим, Фокус писал о жесте Илона Маска во время инаугурации президента США Дональда Трампа. Маск выступил с приветственной речью, в которой обратился к американцам-республиканцам. Он поблагодарил их за вклад в победу новоизбранного 47 президента и заверил, что вместе они построят замечательные красивые города в Америке, и такую же красоту сделают на Марсе. В какой-то момент миллиардер прижал руку к груди в районе сердца, а потом резко выбросил ее вперед и вверх.

Жест Маска — фрагмент выступления во время инаугурации Трампа

На жест Трампа откликнулись в соцсетях и медиа рядовые люди, политики, общественные деятели. В движении миллиардера заметили сходство с приветствием нацистов времен Второй мировой войны: похожим образом гитлеровцы приветствовали друг друга и выкрикивали "Sieg Heil!". С другой стороны, некоторые объясняли, что на самом деле это "Салют Беллами", которым американцы приветствовали национальный флаг. Была версия, что это "римское приветствие", которое переняли фашисты и нацисты. Тем временем Маск отреагировал на обвинения. В соцсети он опубликовал сообщение, в котором обвинения назвал "грязным трюком".

Напоминаем, 14 января издание Bloomberg сообщило, что часть китайской соцсети TikTok могут продать Илону Маску: в статье объясняются причины и условия возможной сделки.