Илон Маск получил новое прозвище и лоббирует освобождение "Биткоин Иисуса"

Речь идет о Роджере Вере, который заработал миллионы, продавая биткоины. Вер был арестован в Испании по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на прирост капитала.

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Илон Маск, миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX и ближайший соратник президента США Дональда Трампа, которого теперь СМИ называют First Buddy, или "Первый дружбан", по аналогии с первой леди, лоббирует помилование Роджера Вера, который заработал миллионы на биткоинах и получил прозвище "Биткоин Иисуса". Об этом пишет Daily Mail.

Сюжет о "Биткоин Иисусе"

Илон Маск воспользовался привилегиями своего нового статуса, чтобы посидеть с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, когда президент во вторник помиловал Росса Ульбрихта, который управлял Silk Road – торговой площадкой в даркнете и получил за это два пожизненных срока. И теперь миллиардер сообщил, что следующим может стать человек, известный как "Биткоин Иисус".

Дональд Трамп подписывает первые указы в Овальном кабинете Фото: Karoline Leavitt/X

"Для меня было честью находиться сегодня вечером в Овальном кабинете, когда @POTUS подписал это", — написал основатель Tesla в X в ответ на помилование Ульбрихта.

Пост Илона Маска Фото: Скриншот

Вер, который предположительно заработал миллионы долларов, продавая свои запасы биткоинов, был арестован в Испании в апреле прошлого года по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на прирост капитала.

В обвинительном заключении Министерства юстиции утверждается, что уроженец Калифорнии Вер не сообщил о приросте капитала, полученном им от продажи десятков тысяч биткоинов в 2017 году, что предположительно принесло ему 240 миллионов долларов, а Казначейство США потеряло 48 миллионов долларов в виде налоговых поступлений.

45-летний Вер называет себя "Биткоин Иисусом", и его посты в соцсетях ясно дают понять, почему он присвоил себе это самодовольное прозвище.

Он сбежал из Кремниевой долины на Карибские острова Сент-Китс и Невис, предположительно получив там гражданство 4 февраля 2014 года. Вскоре после этого Вер (опять же предположительно) отказался от своего гражданства США в ходе процесса, называемого экспатриацией.

"Биткоин Иисус" Роджер Вер на своей яхте Фото: Соцсети

Лица, находящиеся за рубежом, даже если они больше не являются гражданами, обязаны в соответствии с законодательством США подавать налоговые декларации, в которых указывается прирост капитала от продажи "мировых активов", включая продажу биткоинов, а также указывать справедливую рыночную стоимость любых активов, которые все еще находятся в их владении.

В обвинительном заключении говорится, что Вер, если бы он эмигрировал, был бы обязан заплатить так называемый "налог на выезд" с любого прироста капитала.

Согласно обвинительному заключению, к 4 февраля 2014 года, дню его депортации, Вер и его компании предположительно владели 131 000 биткоинов, стоимостью по 871 доллару каждый.

Вер начал совершать ошибки, когда нанял юридическую фирму и оценщика для оказания помощи в решении налоговых вопросов, связанных с отказом от гражданства США. Вер якобы "предоставил юридической фирме и оценщику ложную или вводящую в заблуждение информацию, которая скрыла истинное количество биткоинов, которыми владел он и его компании".

В обвинительном заключении утверждается, что на основании показаний Вера фирма подала ложные налоговые декларации, занизив стоимость биткоинов, принадлежащих двум компаниям, а также не сообщила, что Вер лично владел биткоинами.

Три года спустя в обвинительном заключении Вер обвиняется в продаже десятков тысяч биткоинов, принадлежащих его компаниям, на криптовалютных биржах, что принесло ему 240 миллионов долларов наличными.

"Хотя Вер на тот момент не был гражданином США, он по закону был обязан отчитываться перед Налоговой службой США (IRS) и платить налоги с определенных выплат, таких как дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые были американскими корпорациями", — говорится в обвинительном заключении.

Если Вер будет признан виновным по всем восьми предъявленным ему обвинениям, ему может грозить максимальное наказание в виде чуть менее 80 лет лишения свободы в федеральной тюрьме.

Свое ироничное прозвище First Buddy Илон Маск получил после того, как одно время его называли "первой леди Трампа", когда отношения миллиардера и Дональда Трампа стали куда ближе, чем ранее. Демократы и критики даже шутили, что в США будет "президент Маск". Это явно задело Дональда Трампа, который подтвердил, что у Маска не будет офиса в Западном крыле Белого дома, а в декабре 2024 года, выступая на ежегодной конференции AmericaFest консервативной партии Turning Point USA в Финиксе, Трамп заявил, что даже если бы Маск захотел стать президентом США, то он бы не смог этого сделать.

Илон Маск и Дональд Трамп Фото: Getty Images

"Нет, он не станет президентом, это я вам могу сказать. И я в безопасности. А знаешь, почему он не может быть в безопасности? Он не родился в этой стране", — заявил Трамп толпе.

Напомним, сразу после инаугурации в Вашингтоне Трамп помиловал своих сторонников, которые участвовали в штурме Капитолия в 2021 году. А также Росса Ульбрихта, которого осудили в 2015 году на два пожизненных срока и 40 лет, признав виновным по ряду обвинений, включая сговор с целью незаконного оборота наркотиков, отмывание денег и взлом компьютеров. Правда в посте, который сообщал об этом решении, президент США ошибся и назвал Ульбрихта – Улбрайтом.