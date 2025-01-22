Был осужден на два пожизненных: Трамп помиловал Росса Ульбрихта, создателя рынка даркнета Silk Road

Ульбрихт был признан виновным в сговоре с целью незаконного оборота наркотиков и отмывания денег и осужден в 2015 году.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал указ о полном и безоговорочном помиловании Росса Ульбрихта, который управлял Silk Road — торговой площадкой в ​​даркнете, где продавались нелегальные наркотики. Трамп опубликовал на своей платформе Truth Social сообщение о том, что он позвонил матери Ульбрихта и сообщил ей о помиловании ее сына. Об этом пишет ВВС.

Трейлер фильма про Росса Ульбрихта "Асоциальная сеть"

Silk Road, закрытый в 2013 году после ареста Ульбрихта, занимался продажей запрещенных наркотиков с использованием биткоинов, а также хакерского оборудования и украденных паспортов.

"Отбросы, которые работали над его осуждением, были теми же сумасшедшими, которые были вовлечены в современное вооружение правительства против меня. Его приговорили к двум пожизненным срокам плюс 40 лет. Смешно!", — написал Трамп в своем сообщении в сети во вторник вечером.

Первое фото Росса Ульбрихта на свободе Фото: Соцсети

Ульбрихт был признан виновным по ряду обвинений, включая сговор с целью незаконного оборота наркотиков, отмывание денег и взлом компьютеров.

В ходе судебного разбирательства прокуроры заявили, что веб-сайт Ульбрихта, размещенный в скрытом "темном Интернете", или даркнете, анонимно продал наркотики на сумму более 200 миллионов долларов.

Он управлял Silk Road под псевдонимом Dread Pirate Roberts, что является отсылкой к персонажу фильма 1987 года "Принцесса-невеста".

Скриншот сайта Silk Road Фото: Скриншот

Прокуроры заявили, что он также организовал шесть заказных убийств, в том числе убийство бывшего сотрудника Silk Road, хотя, по их словам, никаких доказательств того, что какие-либо убийства были действительно совершены, не существует.

Росс Ульбрихт до приговора Фото: Соцсети

"Шелковый путь" получил свое название от исторических торговых путей, охватывающих Европу, Азию и часть Африки.

Сайт получил известность благодаря сообщениям в СМИ и онлайн-чатам. Но пользователи могли получить доступ к сайту только через Tor — систему, которая позволяет людям пользоваться Интернетом, не раскрывая, кто они и в какой стране находятся.

В судебных документах ФБР говорится, что на сайте зарегистрировано чуть менее миллиона пользователей, однако следователи заявили, что не знают, сколько из них активны.

Вынося приговор Ульбрихту, имеющему два высших образования, окружной судья Кэтрин Форрест заявила, что он "ничем не лучше любого другого наркоторговца".

Росс Ульбрихт в зале суда Фото: Скриншот

По ее словам, это место было "тщательно спланированным делом всей его жизни".

Судья отметил, что длительный срок наказания также послужил сигналом для подражателей о том, что будут "очень серьезные последствия".

"Я хотел дать людям возможность делать выбор в своей жизни и иметь право на конфиденциальность и анонимность", — сказал Ульбрихт на вынесении приговора в мае 2015 года.

Скриншот сайта Silk Road Фото: Скриншот

Ранее Трамп намекнул, что планирует смягчить приговор Ульбрихту, во время своей речи на съезде Либертарианцев в прошлом году.

Либертарианская партия выступала за освобождение Ульбрихта и заявила, что его дело является примером злоупотребления властью со стороны правительства.

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, союзник Трампа, приветствовал решение президента.

"Спасибо, что сдержали слово, данное мне и другим, кто выступал за освобождение Росса", — сказал законодатель из Кентукки.

Напомним, также Дональд Трамп помиловал знаменитого QAnon Shaman, Джейкоба Ченсли, который 6 января 2021 года ворвался в Конгресс. Джейкоб который стал одним из самых заметных участников мятежа из-за своего голого торса, покрытого татуировками и оригинального головного убора с рогами, уже заявил, что "купит несколько винтовок".