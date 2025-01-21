"Шаман", наказанный за штурм Капитолия, получил помилование от Трампа: что планирует делать

Мужчина комментировал каждое событие, которое касалось инаугурации Дональда Трампа. Среди прочего, делал комплименты Мелании Трамп и писал, что есть проблемы с освобождением некоторых мятежников.

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Осужденный мятежник Джейкоб Ченсли (Jacob Chansley, Jake Angeli-Chansley), который 6 января 2021 года ворвался в Конгресс, получил информацию о помиловании. Помилование объявил новоизбранный президент США Дональд Трамп. Об этом Джейкоб, известный по прозвищу QAnon Shaman, узнал от своего адвоката. О планах на ближайшее время шаман QAnon написал в соцсети X (Tiwtter).

Штурм Капитолия — что произошло 6 января 2021 года

"Шаман" написал, что ему, вероятно, дали помилование, и он благодарит за это Дональда Трампа. Также есть замечания о том, что будет делать после освобождения. По его словам, в первую очередь он купит несколько винтовок: какие планы имеет относительно этого арсенала, осужденный не написал.

"Я только что получил новости от своего адвоката… Мне дали помилование, детка! Спасибо президенту Трампу! Теперь я куплю несколько винтовок! Я люблю эту страну! Бог благослови Америку!!!!" — говорится в заметке "шамана".

Также американец утешился информации о том, что президент США помиловал остальных мятежников 6 января. По его мнению, таким образом реализуется правосудие.

"Участников событий 6 января [J6ers] освобождают, и правосудие наступило… Все, что делалось в темноте, откроется!" — написал он.

На странице "шамана" в X можно увидеть, что, сидя в тюрьме, он без ограничений пользовался соцсетью. Об этом свидетельствуют сообщения, которые сопровождали инаугурацию Трампа 20 января 2025 года. В одном из них он радуется красивому наряду Первой Леди Мелании Трамп. В другом — уверяет, что его "побратимов" не выпускают из тюрьмы вопреки решению о помиловании.

Штурм Капитолия — что произошло 6 января 2021 года

Джейкоб Ченсли (QAnon Shaman) — активист, который 6 января 2021 года вместе с группой единомышленников устроил штурм Капитолия. При этом нападавшие заявили несогласие с тем, что на выборах президента США не победил республиканец Дональд Трамп. При освобождении помещения полиция применила силу: погибло пять человек. После этого основных мятежников задержали, провели суд и наказали. В частности, "шаман" получил 41 месяц тюрьмы и 36 месяцев пребывания под наблюдением. Из тюрьмы его освободили в мае 2023 года.

Между тем соцсеть Instargam при попытке поиска по кличке "шамана" предупреждает, что речь идет о вредной теории заговора. Вместо фотографий фигуранта перебрасывает на страницу, на которой рассказывают о QAnon. Указано, что это "децентрализованная насильственная идеология, основанная на необоснованной теории заговора о том, что за все зло в мире ответственна глобально действующая кабала "Глубинного государства", состоящая из сатанинских педофилов".

Отметим, президент Трамп после инаугурации подписал ряд указов. Один из них касался помилования 1 500 мятежников, которые четыре года назад штурмовали Капитолий. Другие — депортации нелегальных мигрантов и вопроса возвращения к двум статьям, которые указываются в паспорте.

Напоминаем, 21 января Фокус собрал информацию о решении нового президента США и выяснил, отменит ли Белый дом помощь Украине.