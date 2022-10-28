Получил ножевые ранения: в США неизвестный ворвался в дом и напал на мужа Нэнси Пелоси

Пол Пелоси получил ранение и сейчас находится под опекой медиков. Полиция уже задержала мужчину, который покушался на его жизнь.

Related video

В пятницу, 28 октября, в Сан-Франциско неизвестный мужчина ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Дрю Хэммилл.

Пол Пелоси получил ранение. Его госпитализировали в медучреждение.

По словам Хэммилл, в больнице ему оказали первоклассную медицинскую помощь. Врачи ожидают, что пострадавший полностью выздоровеет.

Отметим, что полиция уже задержала злоумышленника, напавшего на Пола Пелоси. Мотивы такого поступка выясняют.

К слову, в момент нападения сама Нэнси Пелоси дома не была. Она уже поблагодарила спасателей и медицинских работников за оказанную помощь и попросила о конфиденциальности.

Пол Пэлоси: что о нем известно

Будущий муж спикера Палаты представителей Конгресса США родился 15 апреля 1940 года в Сан-Франциско в семье оптового торговца лекарствами.

В подростковом возрасте вместе с одним из младших братьев попал в ДТП. Пелоси-младший погиб, а Пола суд оправдал.

Образование получил в Джоржтаунском университете и Школе бизнеса Леонарда Стерна при Нью-Йоркском университете. После завершения учебы Пол открыл в Сан-Франциско собственный бизнес. На данный момент 80-летний Пэлоси — совладелец Comcast, Disney, Apple и Facebook.

С Нэнси он познакомился во время обучения в университете. В 1963 году молодые люди поженились. В браке у супругов родились пятеро детей.

А в августе 2022 года Пелоси был вынужден отвечать перед судом за езду в нетрезвом виде.

Несколько ранее мы писали о том, что 82-летняя спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в последние дни не сходит с первых полос мировых изданий в связи со своим очень рискованным и скандальным визитом на Тайвань. Поэтому не удивительно, что все факты о жизни этой "железной леди" Америки интересны общественности.

Фокус также рассказывал о том, что Нэнси Пелоси 3 августа встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь, спикера Палаты представителей наградили медалью "Орден Благожелательных облаков" за развитие отношений двух стран.