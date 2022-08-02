Разведка прилетом. Почему Китай может начать войну с Тайванем из-за визита Нэнси Пелоси

Китай каждый день усиливает военный потенциал в Южно-Китайском море на фоне возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Тайвань отвечает аналогично – усиливает боевую готовность армии. Фокус подготовил материал об эскалации отношений между Тайванем и Китаем и ее последствиях.

Пелоси планирует прилететь на Тайвань 2 августа, ее самолет должен приземлиться в аэропорту Суншань в Тайбэе в 22:30 по местному времени (17:30 по Киеву). Ночь с 2 на 3 августа политик собирается провести в отеле Grand Hyatt.

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Пелоси неоднократно предупреждали об опасности поездки из-за военных угроз Китая. Утром 3 августа у Пэлоси запланирован визит в парламент Тайваня – Законодательный юань, там она встретится с депутатами и президентом Цай Инвэнь.

После встречи с тайваньскими властями она хочет покинуть остров в тот же день, 3 августа, на самолете.

Визит Нэнси Пелоси – Китай и Тайвань готовят военных

Китайские власти непреклонны в тайваньском вопросе, генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин предупреждал президента США Джо Байдена о невмешательстве в проблему. Соединенные Штаты играют с огнем и "непременно обожгут сами себя", говорил Си Цзиньпин.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 2 августа внезапно начала военные учения в Южно-Китайском море. Конкретной информации об их ходе нет, но в китайском управлении морской безопасности КНР предупредили, что с 1 по 4 августа 2022 военные проведут стрельбы боевыми боеприпасами.

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай ведет переговоры с США по поводу ожидаемого визита Пелоси на Тайвань.

[ + – ] Пентагон круглосуточно готовится к обеспечению безопасности визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня пишет об усилении боевой готовности на острове. Тайваньские военные имеют различные планы на случай чрезвычайной ситуации, заявили в министерстве.

Военно-воздушные силы Тайваня перебросили 8 истребителей "Мираж-2000" французского производства на авиабазу в юго-восточном секторе Тайдун.

Китай в ответ вывел 2 авианосца CNS Liaoning и CNS Shandong в море, корабли могут направить в сторону Тайваньского пролива. Китайские истребители 2 августа пролетели над Тайваньским проливом вблизи границы Тайваня.

Визит Пелоси на Тайвань – как готовятся США

Американский Пентагон круглосуточно отслеживает все передвижения китайской армии на границе с Тайванем и готовятся обеспечить безопасность визита Нэнси Пелоси в ее азиатском турне на Тайвань, говорил представитель министерства в общении с СNN.

"Администрация проявляет особую заботу о безопасности Пелоси, когда она путешествует за границу, потому что она находится в президентской линии преемственности", – заявили чиновники.

[ + – ] В Китае не сильно отличают Пелоси от чиновников Белого дома

Китай может спутать визит Пелоси с официальным визитом администрации, поскольку она и Байден оба являются демократами.

Представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что в Китае не сильно отличают Пелоси от чиновников Белого дома.

"Китайское руководство не полностью понимает политическую динамику в США, это приводит к неправильному пониманию важности возможного визита Пелоси", – сказали источники.

В тоже время 31 июля палата представителей Конгресса США представила релиз визитов Пелоси в составе американской делегации в страны Индо-Тихоокеанского региона. Политик, согласно расписанию, должна посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Визита на Тайвань в графике не было.

[ + – ] Нэнси Пэлоси должна посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию

Заметим, что члены комитета по иностранным делам парламента Великобритании тоже хотят посетить Тайвань в ноябре или в начале декабря 2022 года, пишет газета The Guardian.

Делегацию возглавит глав комитета Том Тугендхат, главная цель визита британских политиков – показать поддержку Тайваня Великобританией. Посольство Китая в Британии заявило, что политики распространяют ошибочность китайской угрозы.

Противостояние Китая и Тайваня – параллели между войной РФ с Украиной

Китаевед Темур Умаров в разговоре с "Медузой" отметил некоторые параллели противостояния двух стран с войной России и Украины. Война Китая с Тайванем, по его словам, назревает в последние 5-10 лет во время руководства Си Цзиньпина.

По мнению Умарова, китайский лидер хочет как можно быстрее решить тайваньский вопрос и за счет этого усилить политический режим.

"У Китая никогда не было амбиций захватить Тайвань, не было такой жесткой риторики, которая намекала бы, что один из реальных вариантов развития событий – это вооруженное столкновение. Китай никогда не был настолько мощной военной державой, он стал намного сильнее, чем 10 лет назад", – констатировал он.

РФ, по словам эксперта, развязав войну в Украине, подарила Китаю время.

"Объективно сейчас у США и Запада больше времени и ресурсов направлено на попытки помочь Украине и решить этот конфликт. Остается меньше ресурсов на то, чтобы разбираться с Китаем, о чем сейчас открыто говорят в Вашингтоне", – заметил он.

В Госдепе США обещают помочь союзникам в Азии разведданными, чтобы они могли быстрее реагировать на смену обстановки в Южно-Китайском море и защищать границы.

Агрессивное и безответственное поведение Пекина в Южно-Китайском море могут привести к крупному инциденту в спорных водах, сказала зампомощника главы Госдепа по Восточной Азии Юнг Пак.

Напомним, что 1 августа Пекин озвучил сделал последнее "китайское" предупреждение США по поводу возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Армия КНР не будет "сидеть сложа руки", повторяют китайские власти.