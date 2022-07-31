После угроз Китая: в программу визита Пелоси в Азию не включили Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США нанесет визит в Сингапур, Малайзию, Южную Корея и Японию.

31 июля Палата представителей Конгресса США опубликовала официальный пресс-релиз, который посвящен визитам спикера Нэнси Пелоси в составе американской делегации в страны Индо-Тихоокеанского региона. В документе сказано, что Пелоси посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, но информации о ее визите на Тайвань нет.

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Целью визита американской делегации, которую возглавляет Пелоси, указаны обсуждения тем взаимной безопасности и экономического сотрудничества США и названных стран.

"В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии состоятся встречи на высоком уровне, в рамках которых мы хотим обсудить наши общие интересы и ценности, включая безопасность, экономический рост и торговлю, климатический кризис, а также права человека. Свободный и процветающий Индо-Тихоокеанский регион имеет решающее значение для процветания нашей страны и всего мира", — заявила Пелоси.

По словам Пелоси, после приземления на Гавайях и дозаправки самолета, делегация посетила мемориал американского линкора "Аризона" в Перл-Харбор, который затонул во время нападения японцев 7 декабря 1941 года во время Второй мировой войны.

"Для меня большая честь возглавлять эту делегацию, в которую входят председатели комитетов и подкомитетов Палаты представителей Конгресса США. Мы надеемся на продуктивные встречи, в результате которых мы будем продвигать американские ценности и интересы ради укрепления партнерских отношений в этом регионе", — заявила Пелоси.

Как уже писал Фокус, Китай активизировал артиллерию и авиацию из-за возможного визита Пелоси на Тайвань. Перед началом своего тура по Азии Нэнси Пелоси не подтвердила информацию, которую распространили американские СМИ, что ее делегация планирует посетить Тайвань. Тем не менее спикер Палаты представителей говорила о том, что США должны показать свою поддержку Тайваню.

Китай считает Тайвань своей территорией, и активизация передвижений военной техники могла быть своеобразным сигналом для США.

Также Фокус писал о том, что армия Китая призвала взяться за оружие из-за визита Пелоси на Тайвань. Сообщение о том, что нужно готовится к войне, опубликовало в китайской соцсети Weibo 80-е подразделение Народно-освободительной армии Китая.

Как сообщает New York Post представитель китайского правительства разместил в Twitter сообщение о том, что Китай может дать военный ответ, если военные самолеты США будут сопровождать борт Пелоси во время ее предполагаемого визита на Тайвань. Позже это сообщение удалили. По официальной версии из-за блокировки всего аккаунта китайского чиновника.

МИД Китая угрожал уже США "решительными шагами", если спикер Нэнси Пелоси посетит Тайвань, но как уже писал Фокус, в США заявили, что не видят надвигающейся военной активности Китая против Тайваня.