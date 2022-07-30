Китай активизировал артиллерию и авиацию из-за возможного визита Пелоси на Тайвань (видео)

Борт с топ-чиновницей начал снижать высоту над Гавайскими островами, после чего сервис FlightRadar24 отключил возможность наблюдать за передвижением самолета соратницы Джо Байдена.

Спикер нижней платы Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в азиатское турне, в ходе которого она может посетить Тайвань. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Накануне азиатского турне Нэнси Пелоси не подтвердила, планирует ли она посещать Тайвань, но заверила, что Соединенные Штаты должны продемонстрировать свою поддержку независимому острову.

Поездка спикера Палаты представителей осложняется тем, что власти Поднебесной пригрозили Вашингтому серьезными последствиями в случае, если самолет топ-чиновницы приземлится на территории Китайской Республики.

По данным журналистов, борт SPAR19 Нэнси Пелоси вылетел с военной базы Эндрюс, однако его конечный пункт назначения не указывается. За полетом самолета через Flightradar24 следили десятки тысяч пользователей.

[ + – ] Самолет Нэнси Пелоси в рамках азиатского турне вылетел с базы Эндрюс

После вылета с базы Андрюс американский самолет начал снижаться над Гавайскими островами, после чего руководство специального сервиса отключило возможность обычным пользователям наблюдать за передвижением SPAR19.

Скриншот с возможной посадкой самолета Нэнси Пелоси в аэропорту Гонолулу опубликовали несколько пользователей в соцсетях.

[ + – ] Самолет Нэнси Пелоси снижал высоту перед Гавайскими островами [ + – ] FlightRadar24 отключил возможность слежки за самолетом Нэнси Пелоси

На фоне возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси журналист Чаудхари Парвез сообщил, что Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы Chiayi Air Base. Регулярная армия Китая, в свою очередь, проводит военные учения с применением артиллерии в районе Тайванського пролива.

"Тайвань только что поднял в воздух истребители с авиабазы. Китайские войска начинают стрельбу боевыми артиллерийскими снарядами в Тайваньском проливе. В то время как Поднебесная утверждает, что это всего лишь учения", — говорится в сообщении журналиста.

[ + – ] Армия Китая начала артиллерийские учения возле Тайваня

О начале военных учений НОАК возле независимого острова также информирует агентство AP. Мероприятия стартовали в провинции Фуцзянь, из-за чего власти Китая предупредили корабли, чтобы они избегали прохождения через Тайваньский пролив.

Более того, как сообщает AP, руководство НОАК на фоне возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань направило большое количество бомбардировщиков в указанный район.

Напомним, 27 июля в СМИ появилась информация о том, что авианосная группа флота США во главе с авианосцем "Рональдом Рейганом" направилась в направлении Тайваня, куда с официальным визитом должна прибыть спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

Власти Китая на фоне возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань пригрозили США решительными мерами. Журналисты утверждали, что Поднебесная направила американскому президенту Джо Байдену частное предупреждение, в котором говорилось, что Пекин с помощью военной силы может заблокировать посадку самолета на острове.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, как США могут защитить Тайвань от вторжения армии Китая.