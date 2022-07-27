Авианосец США "Рональд Рейган" с сопровождением направляется к берегам Тайваня, — СМИ

Перемещение американского флота связывают с возможным визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров и угрозами со стороны Китая.

Авианосная группа США во главе с авианосцем "Рональдом Рейганом" движется в направлении Тайваня. Об этом пишет англоязычное издание Гонконга South China Morning Post.

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По данным журналистов, авианосец "Рональд Рейган" в сопровождении эскорта вышли из Сингапура и направились на северо-восток в направлении Тайваня, куда с официальным визитом может прибыть спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Авианосная группа, как утверждает SCMP, двигается в сторону острова после того, как официальный Пекин предупредил Вашингтон о серьезных последствиях в случае, если поездка топ-чиновницы все же осуществится.

"Американские военные не раскрыли конечный пункт назначения, но маршрут приведет авианосную группу к Тайваньскому проливу. Пелоси еще не подтвердила свои планы, но если она посетит остров — она станет самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань с 1997 года. Пекин предупредил, что расценит этот визит как опасную провокацию", — говорится в публикации издания Гонконга.

Журналисты также утверждают, что подразделения Национальной освободительной армии Китая на фоне возможного визита Пелоси усиливает свое присутствие в регионе, включая расширение авиабазы в Фуцзянь, которая находится через пролив от Тайваня. Вместе с этим, как говорится в публикации, Белый дом сомневается, что Поднебесная предпримет прямые действия против самого спикера Палаты представителей.

Напомним, 26 июля министерство обороны Китая пригрозило США решительными мерами в случае, если спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань.

Также сообщалось, что Китай направил президенту США Джо Байдену частное предупреждение из-за возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань.