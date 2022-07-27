Авіаносець США "Рональд Рейган" із супроводом прямує до берегів Тайваню, — ЗМІ

Переміщення американського флоту пов'язують із можливим візитом речниці Палати представників Ненсі Пелосі на острів та погрозами з боку Китаю.

Авіаносна група США на чолі з авіаносцем "Рональдом Рейганом" рухається у напрямку Тайваню. Про це пише англомовне видання Гонконгу South China Morning Post.

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За даними журналістів, авіаносець "Рональд Рейган" у супроводі ескорту вийшов із Сінгапуру і попрямував на північний схід у напрямку Тайваню, куди з офіційним візитом може прибути речниця Палати представників США Ненсі Пелосі.

Авіаносна група, як стверджує SCMP, рухається у бік острова після того, як офіційний Пекін попередив Вашингтон про серйозні наслідки у випадку, якщо поїздка топчиновниці все ж таки здійсниться.

"Американські військові не розкрили кінцевий пункт призначення, але маршрут приведе авіаносну групу до Тайванської протоки. Пелосі ще не підтвердила свої плани, але якщо вона відвідає острів — вона стане найвищим американським політиком, який відвідав Тайвань з 1997 року. Пекін попередив, що розцінить цей візит як небезпечну провокацію", — йдеться у публікації видання Гонконгу.

Журналісти також стверджують, що підрозділи Національної визвольної армії Китаю на тлі можливого візиту Пелосі посилюють свою присутність у регіоні, включаючи розширення авіабази до Фуцзяні, яка знаходиться через протоку від Тайваню. Водночас, як йдеться у публікації, Білий дім сумнівається, що Піднебесна почне прямі дії проти самої речниці Палати представників.

Нагадаємо, 26 липня міністерство оборони Китаю пригрозило США рішучими заходами у разі, якщо речник Палати представників Ненсі Пелосі прибуде на Тайвань.

Також повідомлялося, що Китай направив президенту США Джо Байдену приватне попередження через можливий візит Ненсі Пелосі до Тайваню.