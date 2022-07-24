Китай незадоволений можливим візитом Пелосі на Тайвань і пригрозив США воєнною відповіддю, — ЗМІ

За інформацією журналістів, китайські військові можуть спробувати заблокувати висадку речниці Конгресу США на острові або використовувати винищувачі для перехоплення американського літака, на якому буде Пелосі.

Китай направив адміністрації президента США Джо Байдена різке приватне попередження через можливий візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню у серпні. Цього разу попередження були жорсткішими, ніж ті, які Пекін робив у минулому, коли був незадоволений політикою США щодо острова. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на шість осіб, знайомих з китайськими попередженнями.

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За інформацією журналістів, відповідь Китаю може передбачати воєнний варіант.

"Військові можуть спробувати заблокувати висадку Пелосі на Тайвані або вжити інших заходів, щоб перешкодити її візиту, наприклад використати винищувачі для перехоплення військового американського літака, на якому вона буде", — розповіли співрозмовники видання.

Тим часом у Білому Домі намагаються оцінити, наскільки серйозні погрози йдуть від Китаю, чи він вдається до "політики балансування", намагаючись змусити Пелосі відмовитися від поїздки.

У ЗМІ пишуть, що проти візиту Ненсі Пелосі до Тайваню виступають радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван, а також інші чиновники Ради нацбезпеки. Вони бояться можливої ескалації ситуації на острові.

Рада національної безпеки Білого дому та Держдепартамент США відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, 20 липня видання Global Times повідомляло, що Китай погрожує США "рішучими кроками", якщо речниця Конгресу відвідає Тайвань. У Пекіні це пояснюють захистом свого суверенітету та територіальної цілісності.

18 липня видання Financial Times писало, що Пелосі має намір направити делегацію Конгресу до Тайбей у серпні. Зі свого боку, в МЗС КНР заявили, що такий крок з боку Вашингтона розглядатиметься як провокація стратегічного рівня. У Пекіні впевнені, що візит спікера Конгресу надішле "вкрай невірний сигнал сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню".

12 червня у Міноборони КНР закликали США "припинити стримувати Китай та втручатися у внутрішні справи" країни. У відомстві заявили, що китайські війська у будь-якому разі "повністю вирішать тайванське питання".