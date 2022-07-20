Китай погрожує США "рішучими кроками", якщо лідер Конгресу відвідає Тайвань, – ЗМІ

Візит делегації має відбутися у серпні. Однак МЗС КНР вже повідомило, що заходи у відповідь будуть негайними і з "важкими наслідками" для США.

Міністерство закордонних справ Китаю обіцяє вжити "рішучих та жорстких кроків", якщо спікерка Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у складі офіційної делегації в серпні. Про це пише Global Times.

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"Китай неодмінно ухвалить рішучі та жорсткі кроки для захисту свого національного суверенітету та територіальної цілісності", — заявив на брифінгу Офіційний представник міністерства Чжао Ліцзянь.

Як уточнює видання Financial Times з посиланням на власні джерела, Пелосі має намір направити делегацію Конгресу до Тайбей у серпні. Проте в офісі спікера відмовилися від коментарів щодо можливого візиту.

У МЗС КНР, зі свого боку, подібний крок з боку США розглядатиметься як провокація стратегічного рівня. Візит Пелосі надішле "вкрай невірний сигнал сепаратистським силам, які виступають за незалежність Тайваню", впевнені тут.

"Китай рішуче проти офіційних обмінів думками між владою США та Тайваню у будь-якій формі. Якщо спікерка Пелосі відвідає Тайвань, це буде серйозним порушенням положень трьох спільних китайсько-американських комюніке", — прокоментував Ліцзянь.

У Китаї стверджують, що у відповідь вживатимуться стратегічні та військові заходи з "важкими наслідками для США".

Поїздка Пелосі до Тайваню мала пройти ще у квітні цього року, однак у результаті зірвалася. Як наголошують китайські експерти, цього разу США також може скасувати свій візит "під різними приводами", усвідомлюючи всі ризики такого політичного кроку.

Нагадаємо, Китай звинуватив США у початку війни в Україні. Спікер МЗС КНР закликав Сполучені Штати сприяти мирним переговорам щодо закінчення бойових дій.

Раніше Фокус писав, що Китай продає Росії електроніку, яка допомагає вести війну проти України.