Китай продає Росії електроніку, яка допомагає вести війну проти України, — WSJ

2022 року китайські фірми більш ніж удвічі збільшили постачання мікросхем подвійного призначення російським оборонним підприємствам.

Із початку вторгнення в Україну Китай почав постачати Росії більше електроніки, яка допомагає росіянам вести війну. Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані китайської митниці.

Звіти показують, що за перші п'ять місяців 2022 року Китай експортував у Росію мікросхем на $50 млн, що вдвічі більше в порівнянні з роком раніше, зокрема значно збільшився продаж друкованих плат. Китайці також надіслали країні-агресору в 400 разів більше оксиду алюмінію, необхідного для виробництва в збройовій і аерокосмічній промисловості — 153 тисячі тонн порівняно з 227 тоннами.

Зростання вартості експортної продукції частково можна пояснити інфляцією, проте митні дані свідчать, що багато китайських компаній продовжують співпрацювати з Росією, незважаючи на санкції. Це турбує США, у червні міністерство торгівлі країни додало до "чорного списку" п'ять китайських виробників електроніки за допомогу оборонній промисловості Росії. Водночас влада Китаю стверджує, що не продає зброю росіянам, а загальний експорт між країнами значно скоротився через загрозу санкцій із боку США.

Як з'ясувало WSJ, чипи й інші електронні компоненти, які можуть використовуватися у військових цілях, продають РФ не тільки дрібні приватні підприємства, а й державні гіганти, але закриті дані та складний ланцюжок дочірніх підприємств заважає відстежити всю мережу. Американська дослідницька організація C4ADS вивчила торгові відносини між російськими оборонними підприємствами та конгломератом China Poly Group, який контролює уряд Китаю.

У період із 2014 по січень 2022 Наомі Гарсія з C4ADS виявила 281 партію товарів подвійного призначення, які дочірні компанії China Poly Group відправили в Росію. До цієї групи входить великий виробник і експортер озброєння: ракетних технологій, стрілецької зброї та лазерних комплексів для боротьби з безпілотниками. Однак Наомі Гарсія не виявила постачання, виконаного після вторгнення РФ в Україну.

В одній із останніх партій компанія Poly Technologies відправила деталі для антен російському підприємству "Алмаз-Антей", яке перебуває під санкціями, — воно виробляє для армії системи протиповітряної та протиракетної оборони. У документах митниці РФ зазначено, що комплектуючі призначені для зенітно-ракетних комплексів С-400, які застосовуються в Україні.

Раніше писали, що в Росію завозять китайські ноутбуки з ієрогліфами на клавіатурі. Крім іноземної розкладки, техніку постачають із зарядними пристроями, які не підходять до російських розеток. Продавцям доводиться власним коштом наносити російські літери на клавіатуру та класти в коробку спеціальні перехідники.

Наприкінці червня США ввели санкції проти Китаю за постачання технологій військовим РФ. Обмеження торкнулися п'яти компаній: Connec Electronic Ltd., King Pai Technology Co., Sinno Electronics Co., Winninc Electronic і World Jetta (HK) Logistics Ltd. Американські чиновники з'ясували, що вони продовжують допомагати російським підприємствам навіть після початку вторгнення в Україну, укладаючи нові контракти.