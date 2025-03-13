В США не продовжили лазівку для банків РФ, які обробляли європейські платежі за продаж нафти, — ЗМІ

Генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася 12 березня. Тому країни ЄС та союзники США більше не можуть купувати нафту у РФ без запровадження санкцій з боку Вашингтону.

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В Білому домі не продовжили дію виключення із санкційного режиму, який дозволяв здійснювати операції з російськими банками, які стосувались оплати за енергоресурси. Так звана генеральна ліцензія 8L Міністерства фінансів США, строк дії якої сплив 12 березня, дозволяла здійснювати операції, "пов'язані з енергетикою", з 12 підсанкційними банками РФ. про це повідомив журналіст Fox News Едвард Лоуренс у соцмережі Х.

"Джерело підтверджує, що генеральна ліцензія на купівлю російської нафти закінчилася вчора. Це означає, що європейські країни та наші союзники більше не зможуть купувати нафту в Росії без запровадження санкцій з боку США. Джерело каже мені, що це тактика переговорів, щоб припинити вторгнення в Україну", — написав Лоуренс.

Пост Едварда Лоуренса Фото: Скриншот

Інша журналістка Fox News Жакі Гайнріх підтвердила, що наразі президент США Дональд Трамп не оформив цю відмову, але ніхто в його адміністрації не заявив, що це був вибір, а не недогляд.

Пост Жакі Гайнріх Фото: Скриншот

Вона прокоментувала повідомлення журналіста Марка Тіссена, який оприлюднив інформацію про те, що Міністерство фінансів США скасувало виключення адміністрації Джо Байдена, яке дозволяло російським банкам, які потрапили під санкції, обробляти європейські платежі за продаж нафти.

Пост Марка Тіссена про непродовження ліцензії Фото: Скриншот

"Зараз ніхто в Європі не може купити російську нафту", — зазначив Тіссен.

У ліцензії уточнювалося, що виключення стосується транзакцій стосовно природного газу, нафти й нафтопродуктів, вугілля, урану. Фактично генеральна ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії, насамперед нафту.

Ліцензія 8L Міністерства фінансів США Фото: Скриншот

Станом на день 13 березня за Вашингтоном ліцензія – уперше видана адміністрацією Джо Байдена в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення – так і не була поновлена.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив посиленням санкцій проти Росії в разі відмови від переговорів.

Наприкінці лютого Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії, які запроваджували у США з 2014 року після анексії Криму. Відповідний документ було передано до Федерального реєстру США, він має назву: "продовження надзвичайного стану щодо України".