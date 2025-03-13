В США не продлили лазейку для банков РФ, которые обрабатывали европейские платежи за продажу нефти, — СМИ

Генеральная лицензия на покупку российской нефти закончилась 12 марта. Поэтому страны ЕС и союзники США больше не могут покупать нефть у РФ без введения санкций со стороны Вашингтона.

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В Белом доме не продлили действие исключения из санкционного режима, который позволял осуществлять операции с российскими банками, которые касались оплаты за энергоресурсы. Так называемая генеральная лицензия 8L Министерства финансов США, срок действия которой истек 12 марта, позволяла осуществлять операции, "связанные с энергетикой", с 12 подсанкционными банками РФ. об этом сообщил журналист Fox News Эдвард Лоуренс в соцсети Х.

"Источник подтверждает, что генеральная лицензия на покупку российской нефти закончилась вчера. Это означает, что европейские страны и наши союзники больше не смогут покупать нефть у России без введения санкций со стороны США. Источник говорит мне, что это тактика переговоров, чтобы прекратить вторжение в Украину", — написал Лоуренс.

Пост Эдварда Лоуренса Фото: Скриншот

Другая журналистка Fox News Жаки Хайнрих подтвердила, что пока президент США Дональд Трамп не оформил этот отказ, но никто в его администрации не заявил, что это был выбор, а не упущение.

Пост Жаки Хайнрих Фото: Скриншот

Она прокомментировала сообщение журналиста Марка Тиссена, который обнародовал информацию о том, что Министерство финансов США отменило исключение администрации Джо Байдена, которое позволяло российским банкам, попавшим под санкции, обрабатывать европейские платежи за продажу нефти.

Пост Марка Тиссена о непродлении лицензии Фото: Скриншот

"Сейчас никто в Европе не может купить российскую нефть", — отметил Тиссен.

В лицензии уточнялось, что исключение касается транзакций по природному газу, нефти и нефтепродуктам, углю, урану. Фактически генеральная лицензия позволяла российским банкам обрабатывать платежи за российские энергоносители, прежде всего нефть.

Лицензия 8L Министерства финансов США Фото: Скриншот

По состоянию на день 13 марта за Вашингтоном лицензия — впервые выданная администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения — так и не была возобновлена.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил усилением санкций против России в случае отказа от переговоров.

В конце февраля Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые вводили в США с 2014 года после аннексии Крыма. Соответствующий документ был передан в Федеральный реестр США, он называется: "продолжение чрезвычайного положения в отношении Украины".