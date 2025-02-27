Трамп продлил на год санкции против России (документ)

Санкции против РФ вводили Барак Обама, сам Трамп и Джо Байден с 2014 года.

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Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, которые вводились в США с 2014 года после аннексии Крыма. Соответствующий документ был передан в Федеральный реестр США и озаглавлен: "продолжение чрезвычайного положения в отношении Украины".

"Я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение в стране, объявленное в Указе 13660. Это уведомление должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано в Конгресс", — сказано в конце документа и указано, что он подписан в Белом доме 27 февраля 2025 года.

Этот режим предусматривает продление ряда санкций против России, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Распоряжение о режиме ЧС в связи с началом военных действий в Украине и вторжении России на территорию нашей страны, США ввели 6 марта 2014 года. Затем, уже в годы первого президентского срока Дональда Трампа и срока Джо Байдена, перечень санкций расширялся.

Примечательно, но в документе, который продлевает действие санкций против России на год, сказано, что "предполагаемое признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики регионов Украины противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

И, таким образом, представляет собой "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".

Напомним, 26 февраля президент США Дональд Трамп предположил, что вопрос о введенных санкциях против России рано или поздно нужно рассмотреть. По его словам, может прийти "определенный момент", когда эти санкции, которые ввели США из-за агрессии РФ, можно будет отменить.

Однако Дональд Трамп в общении с журналистами добавил, что пока такой вопрос в Белом доме не обсуждали, а "любые санкции" против кого-либо отменять не собираются.

"Прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо", — заявил Дональд Трамп.