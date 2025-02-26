Трамп допускает рассмотрение вопроса о снятии санкций, наложенных на Россию: что известно

Дональд Трамп предполагает, что "в определенный момент" США придется рассмотреть вопрос о снятии санкций с России, которые были наложены до и после начала полномасштабного вторжения.

Related video

Президент США Дональд Трамп думает, что вопрос о введенных санкциях против России рано или поздно нужно рассмотреть. По его словам, может прийти "определенный момент", когда эти санкции, которые ввели США из-за агрессии РФ, можно будет отменить. Об этом политик сообщил во время разговора с журналистами в Белом доме в ночь с 25 на 26 февраля по киевскому времени.

"Думаю, что в определенный момент это будет", — сказал он на вопрос корреспондентов об отмене санкций против РФ.

Однако он добавил, что пока такой вопрос в Белом доме не обсуждали, а "любые санкции" против кого-либо отменять не собираются.

"Прямо сейчас мы не соглашались отменить санкции в отношении кого-либо", — заявил Дональд Трамп.

Президент США не уточнил, при каких условиях Белый дом может рассмотреть вопрос об отмене санкций, введенных против РФ. В то же время во время разговора политик повторил то, что у него с Россией "очень хорошо" проходят переговоры.

Стоит отметить, что политологи допускают мнение о том, что Белый дом может поставить вопрос об отмене санкций против России. В частности Владимир Фесенко утверждает, что США сейчас дают сигналы о том, что ослабление введенных ограничений и запретов может стать частью мирных переговоров по завершению российско-украинской войны. Однако в Кремле не думают, что ослабление введенных санкций может стать ключевым фактором в переговорах. Об этом сообщало в частности издание Bloomberg 21 февраля.

Владимир Фесенко считает, что дальнейшая судьба санкций, введенных против России из-за ее агрессии в сторону Украины зависит от того, как будет происходить переговорный процесс в будущем. Подробнее об этом Фокус писал в отдельном материале 25 февраля.

Отметим, что во время разговора с журналистами в Белом доме ночью 26 февраля Трамп говорил также о помощи Украине и соглашение о редкоземельных ресурсах.

Напомним, что несколько дней назад Великобритания объявила о крупнейших с начала российско-украинской войны санкциях против России. Под этот пакет новых санкций попадет не только государство-агрессор, но и китайские производители военных компонентов. Подробнее о новом пакете ограничений писал Фокус 24 февраля.