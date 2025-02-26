Приезд Зеленского, миротворцы в Украине и соглашение с Россией: новые заявления Дональда Трампа (видео)

Трамп считает, что размещение миротворческих войск в Украине возможно только "в той форме, которая подходит всем сторонам", а за оказание помощи Украине в будущем должна отвечать Европа, а не США.

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Президент США Дональд Трамп не против приезда Владимира Зеленского в Белый дом уже на этой неделе, 28 февраля, в то же время он поддерживает идею о заключении соглашения с Россией по редкоземельным металлам. Также среди свежих заявлений политика — его видение размещения миротворцев на украинской земле, вероятная стоимость сделки с Украиной о редкоземельных ресурсах, которую он расценивает в 1 трлн долларов. Об этом и другом политик говорил в ночь на 25 февраля в Белом доме.

Фокус собрал главные свежие заявления Дональда Трампа об Украине.

Президент США о встрече с Зеленским

Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу с президентом Зеленским, которая может состояться уже 28 февраля. По его мнению, он может приехать в Белый дом, "если он этого хочет". Сам глава США не против приезда Зеленского в этот день.

"Я не против", — отметил он.

Договор с Россией о покупке ее редкоземельных ресурсов

Комментируя предложения РФ по заключению соглашений о редкоземельных ресурсах, которые Владимир Путин предлагает Трампу, президент США отметил, что поддерживает такую идею.

"США заинтересованы в российских редкоземельных минералах", — отметил он.

Вероятно, именно об этих "серьезных экономических соглашениях" с Владимиром Путиным писал Дональд Трамп днем ранее, 24 февраля, в своих соцсетях.

Миротворческий контингент в Украине и ответственность Европы за будущую помощь

Что касается размещения миротворческих войск в Украине, Дональд Трамп отметил, что он не против этого также. Однако, вместе с тем, уточнил, что это должно происходить таким образом, который будет удовлетворять все стороны.

"Присутствие миротворческих войск в Украине должно быть в форме, приемлемой для всех сторон", — отметил Трамп.

Комментируя участие Европы в помощи Украине, он добавил, что в будущем именно она будет ответственна за эту помощь.

Дональд Трамп о соглашении с Украиной по редкоземельным ресурсам

Говоря о предстоящем соглашении по редкоземельным ресурсам, которое собираются заключить США и Украина, политик отметил, что оно будет очень ценным для обеих сторон. По его словам, оно "может оцениваться в 1 трлн долларов".

Когда же корреспонденты уточнили у Трампа, что получит Украина взамен по этому соглашению, то он отметил, что это будет техника и право "бороться дальше".

"350 млрд долларов и массу военной техники, право продолжать бороться", — отметил Дональд Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Зеленский собирается полететь в Америку, чтобы подписать соглашение по ископаемым. Об этом Фокус сообщал 25 февраля.

Также ранее президент Франции Макрон объяснил, что будут делать миротворческие войска на территории Украины. По его словам, их не будет на линии фронта. Подробнее об этом Фокус рассказывал 25 февраля.