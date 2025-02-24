Не будут на линии соприкосновения: Макрон объяснил, что будут делать миротворцы в Украине

Военнослужащие из европейских стран, которых отправят в Украину после подписания мирного соглашения, не будут воевать на фронте и не будут присутствовать на временно оккупированных территориях: у них будут другие задачи.

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Миротворческие войска, которые, вероятно, могут присутствовать на украинских территориях, должны будут обеспечивать мир и безопасность в стране, но не боевым путем. Они будут играть другую роль: будут следить за соблюдением будущего мирного соглашения, заключенного между Украиной и Россией. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил об этом во время встречи с главой США Дональдом Трампом 24 февраля.

Во время разговора политики обсудили в частности миротворческий контингент, о вероятном размещении которого в Украине говорят некоторые европейские лидеры. Рассказывая об этой идее и ее реализации, Макрон сообщил, что Франция работала вместе с Великобританией не ради участия европейских военных в боевых действиях в Украине или на оккупированных территориях.

"Франция работала над планом вместе с Великобританией не для того, чтобы отправлять наше войско на оккупированные территории или на линию фронта, а для того, чтобы обеспечить мир, обеспечить выполнение подписанного соглашения", — заявил Макрон.

Что касается времени, когда миротворческий контингент из Британии и Франции может оказаться на территории Украины, то президент Макрон дал понять, что это произойдет тогда, когда уже будет подписано мирное соглашение между Украиной и Россией, ведь сами миротворцы будут следить за соблюдением этих договоренностей. Они будут действовать для обеспечения "гарантий безопасности", как отметил политик.

Сам президент США Дональд Трамп сообщил, что Путин вроде бы не против того, чтобы европейские миротворцы размещались на территории Украины.

Кроме того, президент Макрон, по итогам встречи с Трампом, отметил о "поворотном моменте", которого политики достигли во время разговора.

"Тот факт, что есть европейцы, которые готовы присоединиться, предоставить эти гарантии безопасности, и теперь есть четкое сообщение Америки о том, что США как союзник готовы обеспечить эту солидарность для такого подхода — это, на мой взгляд, поворотный момент", — отметил он.

Подробнее о встрече Трампа и Макрона 24 февраля Фокус рассказывал в отдельном материале. Там речь идет в частности о встрече Трампа и Зеленского, а также о гарантиях безопасности для Украины.

Среди других заявлений Дональда Трампа также были слова о том, будут ли США восстанавливать Украину после войны.