"Уже потратили $350 млрд": Трамп рассказал, будут ли США помогать восстанавливать Украину

Дональд Трамп считает "странным" вопрос о возможном участии Штатов в послевоенном восстановлении Украины. Вашингтон отправил Киеву сотни миллиардов долларов и теперь требует возврат денег.

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Президент США Дональд Трамп считает "странным" вопрос о возможном участии Штатов в восстановлении Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Трамп пообещал полностью прекратить политику своего предшественника

"Странно спрашивать такое, вы же знаете, сколько Штаты уже вложили в Украину. Вашингтон уже потратили 350 миллиардов долларов. Это довольно весомый вклад", — заявил он.

Трамп также считает, что полномасштабная война России с Украиной привела к уничтожению целого поколения украинских и российских мужчин.

"Какой беспорядок. Какой ужасный, кровавый беспорядок", — заметил он.

Дональд Трамп пообещал полностью прекратить политику своего предшественника, демократа Джо Байдена по Украине и заявил, что переговоры между Россией и его администрацией "довольно быстро" продвигаются в сторону мира.

Напомним Макрон заявлял о невозможности конфискации замороженных активов России в Евросоюзе, так как это противоречит международному праву.

Трамп говорил, что соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым позволит украинской экономике "вырасти". Американцы же вернут десятки миллиардов долларов