"Уже потратили $350 млрд": Трамп рассказал, будут ли США помогать восстанавливать Украину
Дональд Трамп считает "странным" вопрос о возможном участии Штатов в послевоенном восстановлении Украины. Вашингтон отправил Киеву сотни миллиардов долларов и теперь требует возврат денег.
Президент США Дональд Трамп считает "странным" вопрос о возможном участии Штатов в восстановлении Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
"Странно спрашивать такое, вы же знаете, сколько Штаты уже вложили в Украину. Вашингтон уже потратили 350 миллиардов долларов. Это довольно весомый вклад", — заявил он.
Трамп также считает, что полномасштабная война России с Украиной привела к уничтожению целого поколения украинских и российских мужчин.
"Какой беспорядок. Какой ужасный, кровавый беспорядок", — заметил он.
Дональд Трамп пообещал полностью прекратить политику своего предшественника, демократа Джо Байдена по Украине и заявил, что переговоры между Россией и его администрацией "довольно быстро" продвигаются в сторону мира.
Напомним Макрон заявлял о невозможности конфискации замороженных активов России в Евросоюзе, так как это противоречит международному праву.
Трамп говорил, что соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым позволит украинской экономике "вырасти". Американцы же вернут десятки миллиардов долларов