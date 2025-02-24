Противоречит законам: Макрон объяснил, можно ли забрать замороженные активы РФ (видео)

Российские активы на 300 млрд долларов находятся в европейском депозитарии Euroclear, они могут стать предметом переговоров по завершению войны в Украине. Россия, вероятно, согласится вложить деньги лишь в захваченные территории.

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Замороженные активы России в Евросоюзе невозможно конфисковать, ведь это противоречит принципам международного права. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, пресс-конференцию транслировал Елисейский дворец в соцсети Х.

"Невозможно забрать замороженные российские активы, это противоречит международному праву и законам", — кратко ответил он на вопрос журналиста.

Обсуждение проблемы возможного использования замороженных российских активов, по его словам, должно войти в раунды мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Макрон в ходе беседы заверил, что разделяет общую цель с Трампом, которая заключается в построении прочного мира в Украине.

"Нужно, чтобы мир продолжался. У нас уже были соглашения, которые не соблюдались (Макрон имеет в виду Минские соглашения, — ред.). Европейцы готовы взять на себя ответственность, укрепить оборону и добиться этого.

По данным источников агентства Reuters, Россия может согласиться уступить 300 млрд долларов активов для восстановления захваченных территорий Украины в рамках будущего мирного соглашения. Деньги хранятся в европейском депозитарии Euroclear.

Власти Украины тем временем просят администрацию Трампа разрешить использование замороженных активов РФ, чтобы купить американское вооружение.

CША рассчитывают получить от Украины миллиарды долларов за использование ее полезных ископаемых. Представители администрации Трампа ведут агрессивные переговоры с Украиной по поводу соглашения о редкоземельных минералах.