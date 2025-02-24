Ведут себя "по-хамски": СМИ узнали, как команда Трампа склоняет Украину к договору об ископаемых

США предлагали "плохую" и "лучшую" версии соглашения по полезным ископаемым. Украина дважды отказалась, что разозлило Дональда Трампа и американцы выдвинули "катастрофический" вариант.

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Представители администрации президента США Дональда Трампа ведут крайне агрессивные переговоры с Украиной о подписании соглашения об использовании редкоземельных ископаемых, а иногда ведут себя "по-хамски". Об этом пишет The Economist.

Встречи с командой Трампа настолько необычны, что украинские переговорщики смотрят документальные фильмы, чтобы узнать о его стиле ведения переговоров.

Один из собеседников издания, который является украинским чиновником, заявил, что это "не переговоры, а вымогательство" и пожаловался на высокий уровень агрессии трампистов.

Разные представители Белого дома выдвигали три разные версии сделки: "плохую", "лучшую" и "катастрофическую".

Идея предложить США доступ к полезным ископаемым Украины в обмен на будущую военную помощь и приглашение в НАТО изначально возникла у Киева еще в сентябре. Но Трамп перевернул эту идею с ног на голову и рассматривает украинские ресурсы как компенсацию за помощь, которую уже предоставила Америка.

Первую, "плохую" версию соглашения 12 февраля привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Он дал Зеленскому час, чтобы подписать документ, но президент попросил больше времени.

"Лучшую" версию соглашения через два дня спустя привезли на Мюнхенскую конференцию вице-президент США Джей Д. Вэнс и спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Оба эти предложения не содержали обещаний помочь Украине в обороне, кроме пункта о защите фактически добытых ресурсов. Поэтому Владимир Зеленский отказался их подписывать.

20 февраля американцы ошеломили украинцев третьей, "катастрофической" версией соглашения, которую представил министр торговли США Говард Лутник. Эта версия соглашения была наказанием за неуступчивость Киева.

"Забудьте обо всех предыдущих договоренностях, сказали Украине, и привыкайте к идее передачи ресурсов с незначительной отдачей взамен. Соглашайтесь или откажитесь — и проиграйте войну", — отметили журналисты The Economist.

Согласно "катастрофической" версии соглашения, Киев должен был передать 50% будущих государственных доходов от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству Соединенных Штатов. Взносы будут продолжаться, пока фонд не получит 500 миллиардов долларов — именно столько, по мнению Трампа, Америка потратила на помощь Украине с начала войны, что не является правдой.

"Если мы подпишем это в том виде, в котором оно есть, завтра нас выбросят с должности, и разъяренная толпа нас линчует", — подчеркнул один из собеседников издания.

Еще один высокопоставленный украинский чиновник заявил автору публикации, что переговоры являются "хамскими", но "это не худшее, что может быть".

"Все остальное, что произойдет позже, будет хуже", — сказал источник.

Напомним, 22 февраля издание The Guardian обнародовало материал, в котором говорится о том, что украинцы отвергают ультиматум Трампа о полезных ископаемых.

23 февраля Владимир Зеленский подробно прокомментировал будущую вероятную сделку с США по редкоземельным металлам.