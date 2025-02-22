"Это уже слишком": украинцы отвергают ультматимум Трампа о полезных ископаемых, — The Guardian

Украинцы называют требование президента Трампа о передаче ископаемых "шантажом", а поведение США — попыткой "лишить Украину экономического потенциала".

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Украинские эксперты, а также жители мест расположения полезных ископаемых убеждены, что требование президента США Дональда Трампа о доступе к ископаемым ресурсам является ничем иным как "шантажом". Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

СМИ указывает, что сейчас одним из самых интересных ресурсов, находящихся на территории Украины, является литиевая руда. Издание цитирует представителя компании "Укрлитийдобыча" Николая Гречухи, который рассказал о том, как может выглядеть проект соответствующего рудника в виде глубокой шахты с рядом боковых тоннелей.

"Литий везде хороший. Наибольшая концентрация на глубине 200-500 метров. Мы должны иметь возможность добывать 4300 тонн в сутки. Потенциал здесь потрясающий", — говорит он, добавив, что его фирма заинтересована в сотрудничестве с внешними партнерами, но только на основе международного права и наличия "долгосрочного клиента".

Главный стратегический директор "Укрлитийдобычи" Денис Алешин заявил, что сейчас его компания ищет иностранные инвестиции. По его словам, строительство новой современной шахты в соответствии с экологическими стандартами ЕС будет стоить 350 млн долларов, и признает, что строительство можно начать только после завершения войны РФ против Украины.

По его словам, в идеале Украина должна была бы перерабатывать руду в концентрат в стране. Затем это будет переработано в карбонат лития для батарей. Господин Алешин сказал, что власти в США имеют ошибочное представление о добыче лития, которая сразу начнет приносить прибыль.

"Люди думают, что ты засунешь лопату в землю и накопаешь деньги. Мы работали над этим проектом пять-шесть лет. С инвестициями мы можем начать производство в 2028 году", — сказал он.

Автор статьи Люк Хардинг указывает, что одно из таких потенциальных месторождений расположено в Кировоградской области, и обладает значительными залежами для добычи. По последним геологическим данным, присутствующую здесь руду, известная также под названием петалит, можно использовать для производства аккумуляторов для электромобилей и мобильных телефонов.

В то же время эксперты говорят об ультимативности требований Трампа об односторонней передаче на добычу и пользование ископаемых. По словам старшего экономиста аналитического центра "Центр экономической стратегии" в Киеве Владимира Ланды, выглядит так, будто именно Украина "проиграла войну Америке, и это выглядит как выплата репараций".

"Общие запасы Украины составляют 14,8 трлн долларов. Они включают литий, титан и уран, а также уголь, сталь, железную руду и подводный сланцевый газ. Многие месторождения не были разработаны, потому что это было невозможно в свое время", — говорит эксперт, добавляя, что ряд других месторождений находится под оккупацией РФ.

СМИ пишет, что по оценкам экспертов, залежи лития в Украине составляют около 500 тыс. тонн и являются одними из крупнейших в Европе. Местные жители села Ледяное в Кировоградской области, где находится одно из месторождений этого редкоземельного металла, выступают за строительство новой шахты, однако категорически выступают против идеи президента США отдавать прибыль в Америку.

"Это уже слишком. Он хочет забрать ресурсы у страны во время войны. А как нам жить? У нас есть дети. Такое впечатление, будто США стремятся лишить нас нашего экономического потенциала. Это прикончит нас так же, как Америка поступила с коренными индейцами", — говорит представительница местной администрации Татьяна Сливенко.

Местные жители соседних сел возле залежей лития в Кировоградской области также откровенно негативно относятся к идее 47-го президента США. 72-летний Станислав Рябченко убежден, что открытие шахты вернет молодежь в общество и создаст новые рабочие места.

"То, что предлагает Трамп, — это шантаж. Он знает, что мы не можем вытеснить россиян своими силами. Нам нужно совместное производство, а не поглощение", — сказал он.

Ранее стало известно, что в США считают, что Зеленский скоро подпишет соглашение об ископаемых. По данным СМИ, после отказа Киева документ взялись дорабатывать. Президент Владимир Зеленский делился, что не подписал его из-за отсутствия гарантий и категоричности Вашингтона относительно процентов.

Впоследствии президент США Трамп заявил, что у Киева будут проблемы, если Украина не подпишет соглашение по редкоземельным ископаемым. По словам Трампа, Украина должна подписать соглашение по добыче полезных ископаемых, которое предусматривает выплату США 400-500 миллиардов долларов.