Или Украина подписывает соглашение по редкоземельным ископаемым, или у Киева будут проблемы, — Трамп

Трамп опроверг информацию, что поедет в Москву на 9 мая, но сообщил, что переговоры между США и Россией продолжатся уже во вторник в Саудовской Аравии.

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Украина должна подписать с США соглашение по редкоземельным ископаемым или же у нее будут "проблемы". Об этом во время пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, Украина должна подписать соглашение по добыче полезных ископаемых, которое предусматривает выплату США 400-500 миллиардов долларов.

"Украина либо подписывает соглашение о минералах с США, либо у Киева будут проблемы", — сказал Трамп.

Он пояснил, что предыдущий президент США Джо Байден давал Украине деньги без займов или гарантий,

"Поэтому мы собираемся подписать соглашение... иначе у них будет много проблем. Поэтому мы собираемся подписать соглашение, чтобы получить безопасность, потому что мы должны это сделать", — отметил Трамп

Путин и Зеленский должны встретиться

Дональд Трамп также заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться вместе, чтобы остановить убийства.

"Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны работать вместе для того, чтобы остановить убийства миллионов людей и молодых солдат", — сказал Трамп.

Он отметил, что видел фото поля боя со спутника.

"Вы никогда не видели таких снимков. Гибнут тысячи солдат в неделю, поэтому я хочу видеть прекращение огня и довести соглашение до конца. Я думаю, у нас есть шанс достичь соглашения", — сказал Трамп.

Американский президент также заявил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой продолжатся во вторник, 25 февраля, в Саудовской Аравии.

Трамп не поедет в Москву на 9 мая

Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он поедет праздновать день победы, 9 мая, в Москву.

"Нет", — ответил Трамп на вопрос журналистов относительно визита в Россию, сообщила корреспондент украинской службы "Голоса Америки" в Конгрессе Екатерина Лисунова.

Напомним, 21 февраля "Суспильне" сообщило, что Украина и США работали над проектом соглашения о редкоземельных ископаемых, но некоторые пункты документа пока порождают вопросы.

В этот же день Дональд Трамп заявил, что не считает обязательным присутствие Владимира Зеленского за столом переговоров о войне в Украине.