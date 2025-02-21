"Он плохо говорит": Трамп не желает видеть Зеленского на переговорах о войне в Украине

По мнению американского лидера, Владимир Зеленский "очень затрудняет" заключение любых сделок. Как решать вопрос о завершении войны в Украине без ее президента, Трамп не уточнил.

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Президент США Дональд Трамп не считает обязательным присутствие украинского коллеги Владимира Зеленского за столом переговоров о войне в Украине. Комментарий Трампа процитировала в соцсети Х журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс

"Я не думаю, что его присутствие на встречах так уж важно", — передает слова Трампа журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс. Трамп считает, что Зеленский "плохо ведет переговоры".

Также Трамп прокомментировал визит в Украину министра финансов Скотта Бессента, во время которого Киев получил первый проект соглашения о передаче США полезных ископаемых Украины в обмен на помощь.

"Честно говоря, я бы хотел, чтобы он туда не ездил. Это была напрасная поездка", — отреагировал Трамп.

Впоследствии выяснилось, что Трамп говорил это в аудиоинтервью ведущему радиостанции Fox News Брайану Килмиду.

"Он там уже три года. Он очень затрудняет заключение сделок. Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу [в Саудовской Аравии], это не было приоритетом для США. Он плохо вел переговоры", — заметил президент США.

Напомним, любимая газета Трампа New York Post показало ему, кто является настоящим диктатором и поместило на передовицу материал с фото Владимира Путина.

Источники издания Axios рассказывали, как Зеленский сильно разозлил Трампа из-за неподписания соглашения по использованию редкоземельных металлов Украины. В Белом доме говорили, что США создали из Зеленского монстра.