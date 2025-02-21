"Вот это — диктатор": любимая газета Трампа New York Post посвятила номер Путину

Новый номер газеты New York Post поместил на передовицу материал с названием "Президент Трамп: вот это — диктатор". Автор показывает 10 фактов о войне России в Украине, которые США опасно игнорируют.

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Американская консервативная газета New York Post, которую любит читать президент США Дональд Трамп, поместило на главную страницу материал с названием "Президент Трамп: вот это — диктатор". На обложке изображена фотография российского президента Владимира Путина.

Номер газеты вышел 21 февраля с большим портретом Владимира Путина на передовице.

Статья представляет собой авторскую колонку в формате "мнения" Дугласа Мюррея. В ней опубликованы "10 фактов о войне России в Украине, которые США игнорируют на свой страх и риск".

Прежде всего автор акцентирует внимание, что именно Путин начал большую войну, несмотря на обвинения Трампа в сторону Украины.

"Трамп абсолютно прав, что война "не должна была начинаться". Она бы не началась, если бы он был в Овальном кабинете. Но войну начал Путин, а не Зеленский", — говорится в статье.

Второй факт заключается в том, что Россия стремится завоевать Украину и таким образом расширить свою территорию. Украина не имела территориальных амбиций в отношении России. Мюррей подчеркивает, что Украина борется за свою независимость, большинство украинцев не хотят быть частью России.

"Они не хотят, чтобы ими управляли из Москвы. Подавляющее большинство хочет жить в независимой, суверенной стране, которая сама контролирует свое будущее. Украинцы и русские — это две отдельные этнические группы. Они говорят на разных языках и имеют разную историю", — утверждает он.

Журналист обращает внимание на диктаторские наклонности Путина: он правит Россией "железным кулаком КГБ" с тех пор, как пришел к власти в 1999 году.

"Он безжалостно подавил независимые СМИ, положил конец свободным и честным выборам, разгромил гражданское общество и убивал политических оппонентов. Не только в России, но и по всему миру. Живущие в России и выступающие против войны, оказываются в тюрьмах", — говорится в материале.

Зеленского автор не считает диктатором и называет его политиком, победившим на свободных и честных президентских выборах 2019 года. В отличие от России, в Украине есть активные и независимые СМИ, призывающие правительство к ответу.

Россия дружит с врагами США

Мюррей считает, что Россия не является другом США. Это враждебное, ядерное государство, имеющее тесные отношения с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Фактически, все ее главные друзья — это страны, которые являются самыми большими врагами Америки.

"Путин вторгся в несколько стран, нарушив все международные договоры. Он вмешался в выборы у своих ближайших соседей. Он нарушил международные соглашения, включая Договор о РСМД с США", сказано в материале.

В то же время Украина — это друг США и хочет быть частью мирового порядка, которым руководит Америка. При этом неверно утверждать, что американская помощь Украине "пропадает даром".

"Никто не будет утверждать, что Украина — страна без коррупции. Но это не значит, что ее народ и суверенитет не должны быть защищены. Мы должны помнить, какая страна в этой войне действительно коррумпирована. Россия — это огромное клептократическое государство, возглавляемое Путиным и небольшим картелем олигархов", — пишет газета.

Напомним, издание Politico ранее подсчитало, что за первый месяц нахождения у власти команда Трампа своими заявлениями и действиями сыграла на руку Путину 29 раз.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Украине не планируют выделять новый пакет военной помощи. В Конгрессе не будет законопроекта о "финансировании войны в Украине".