За первый месяц каденции Трамп 29 раз сделал то, что хотел Путин, — Politico
По мнению американских журналистов, победа республиканца на президентских выборах сама по себе была в интересах Кремля. Теперь политика Трампа направлена на восстановление связи с РФ.
За несколько недель в Белом Доме команда президента США Дональда Трампа своими заявлениями и действиями сыграла на руку президенту РФ Владимиру Путину 29 раз, пишет американское издание Politico.
Журналисты издания собрали решения, высказывания и действия Трампа и представителей его администрации за первый месяц его второй каденции на посту президента, в которых они так или иначе становились на сторону российского диктатора:
- Трамп провел телефонный разговор с Путиным 12 февраля, таким образом установив официальный прямой контакт со страной-агрессором впервые за 3 года полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- После разговора президент США поблагодарил Путина за время и усилия, заявил, что тот переживает из-за гибели людей и стремится остановить войну, и объявил, что они с российским президентом договорились "очень тесно работать вместе".
- На следующий день после телефонного разговора Трамп сказал, что он "хотел бы" снова увидеть Россию в G7, и что "выбросить их было ошибкой".
- Министр обороны Трампа Пит Хегсет назвал "нереалистичным" возвращение оккупированных с 2014 года территорий под контроль Киева и членство Украины в НАТО.
- Дональд Трамп сказал, что Россия "имеет карты в руках" в мирных переговорах, потому что "захватила много территории".
- Согласуются с желаниями Путина и слова Пита Хегсета о том, что любые размещенные в Украине войска из стран НАТО не будут подпадать под "статью 5", по которой нападение на одного члена является нападением на всех.
- Еще одной уступкой Путину был озвученный Хегсетом отказ от отправки в Украину американских войск.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу и призвал европейских лидеров больше заботиться о своей обороне самостоятельно.
- Делегация США провела переговоры с делегацией РФ в Саудовской Аравии, в ходе которых Москве предложили ряд уступок.
- Украину не пригласили на переговоры между США и РФ.
- Также из переговорного процесса были исключены лидеры европейских стран.
- Трамп обвинил Зеленского в российском вторжении в Украину.
- Кроме того, президент США назвал украинского коллегу некомпетентным и заявил, что его рейтинг упал до 4%.
- При этом Трамп вовсе не критиковал Путина.
- Дональд Трамп выразил уверенность, что "Путину можно доверять" и он "хочет мира".
- Американский президент призывает к проведению в Украине президентских выборов, которые могут дестабилизировать положение внутри страны во время войны.
- Трамп лишил финансирования наблюдателей за выборами и киберагенции в США, что открывает возможности для иностранного вмешательства в избирательный процесс.
- Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".
- В Эр-Рияде США и РФ обсудили будущие "инвестиционные" соглашения, в том числе совместные арктические проекты.
- Прекращение финансирования неправительственных организаций, которые Кремль обвинял в разжигании "цветных революций".
- Борьба администрации Трампа с политикой равенства и разнообразия, что совпадает со взглядами Путина.
- Критика Европы из-за неконтролируемой миграции.
- Вице-президент США Вэнс поддержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии пророссийского Келина Георгеску.
- Также Вэнс выражал поддержку ультраправым партиям Германии перед выборами в Бундестаг, часть из которых выступала против помощи Украине.
- Ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) поддержал и близкий к Трампу предприниматель-миллиардер Илон Маск. Многие из сторонников этой партии симпатизируют Москве, отмечают журналисты.
- Маск поддерживает также правопопулистскую партию Reform UK в Британии. Ее лидер Найджел Фараж высказывал доброжелательные комментарии о Путине.
- США возразили против фразы "российская агрессия" в проекте заявления G7.
- По мнению журналистов Politico, сама победа Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах была в интересах Кремля.
- Кроме того, Трамп намекнул, что был бы не против изменить конституцию, чтобы баллотироваться на третий президентский срок. Так уже сделал Путин в России.
Напомним, 21 февраля на съезде Республиканской партии США соратник Трампа повторил жест Маска, похожий на "приветствие нацистов", и заявил, что нынешнему президенту США нужно баллотироваться на третий срок в 2028 году.
Также 21 февраля депутат Европейского парламента Мика Аалтола заявил, что Дональд Трамп требует от лидеров Европы подготовить капитуляцию Украины в течение трех недель, угрожая выводом с континента американских войск.