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Мир

За первый месяц каденции Трамп 29 раз сделал то, что хотел Путин, — Politico

Дональд Трамп, Владимир Путин, Трамп и Путин, президент США, президент РФ, президент США
Фото: REUTERS | Дональд Трамп после возвращения к власти возобновляет контакты с РФ

По мнению американских журналистов, победа республиканца на президентских выборах сама по себе была в интересах Кремля. Теперь политика Трампа направлена на восстановление связи с РФ.

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За несколько недель в Белом Доме команда президента США Дональда Трампа своими заявлениями и действиями сыграла на руку президенту РФ Владимиру Путину 29 раз, пишет американское издание Politico.

Журналисты издания собрали решения, высказывания и действия Трампа и представителей его администрации за первый месяц его второй каденции на посту президента, в которых они так или иначе становились на сторону российского диктатора:

  1. Трамп провел телефонный разговор с Путиным 12 февраля, таким образом установив официальный прямой контакт со страной-агрессором впервые за 3 года полномасштабного вторжения РФ в Украину.
  2. После разговора президент США поблагодарил Путина за время и усилия, заявил, что тот переживает из-за гибели людей и стремится остановить войну, и объявил, что они с российским президентом договорились "очень тесно работать вместе".
  3. На следующий день после телефонного разговора Трамп сказал, что он "хотел бы" снова увидеть Россию в G7, и что "выбросить их было ошибкой".
  4. Министр обороны Трампа Пит Хегсет назвал "нереалистичным" возвращение оккупированных с 2014 года территорий под контроль Киева и членство Украины в НАТО.
  5. Дональд Трамп сказал, что Россия "имеет карты в руках" в мирных переговорах, потому что "захватила много территории".
  6. Согласуются с желаниями Путина и слова Пита Хегсета о том, что любые размещенные в Украине войска из стран НАТО не будут подпадать под "статью 5", по которой нападение на одного члена является нападением на всех.
  7. Еще одной уступкой Путину был озвученный Хегсетом отказ от отправки в Украину американских войск.
  8. Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу и призвал европейских лидеров больше заботиться о своей обороне самостоятельно.
  9. Делегация США провела переговоры с делегацией РФ в Саудовской Аравии, в ходе которых Москве предложили ряд уступок.
  10. Украину не пригласили на переговоры между США и РФ.
  11. Также из переговорного процесса были исключены лидеры европейских стран.
  12. Трамп обвинил Зеленского в российском вторжении в Украину.
  13. Кроме того, президент США назвал украинского коллегу некомпетентным и заявил, что его рейтинг упал до 4%.
  14. При этом Трамп вовсе не критиковал Путина.
  15. Дональд Трамп выразил уверенность, что "Путину можно доверять" и он "хочет мира".
  16. Американский президент призывает к проведению в Украине президентских выборов, которые могут дестабилизировать положение внутри страны во время войны.
  17. Трамп лишил финансирования наблюдателей за выборами и киберагенции в США, что открывает возможности для иностранного вмешательства в избирательный процесс.
  18. Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".
  19. В Эр-Рияде США и РФ обсудили будущие "инвестиционные" соглашения, в том числе совместные арктические проекты.
  20. Прекращение финансирования неправительственных организаций, которые Кремль обвинял в разжигании "цветных революций".
  21. Борьба администрации Трампа с политикой равенства и разнообразия, что совпадает со взглядами Путина.
  22. Критика Европы из-за неконтролируемой миграции.
  23. Вице-президент США Вэнс поддержал победу в первом туре президентских выборов в Румынии пророссийского Келина Георгеску.
  24. Также Вэнс выражал поддержку ультраправым партиям Германии перед выборами в Бундестаг, часть из которых выступала против помощи Украине.
  25. Ультраправую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) поддержал и близкий к Трампу предприниматель-миллиардер Илон Маск. Многие из сторонников этой партии симпатизируют Москве, отмечают журналисты.
  26. Маск поддерживает также правопопулистскую партию Reform UK в Британии. Ее лидер Найджел Фараж высказывал доброжелательные комментарии о Путине.
  27. США возразили против фразы "российская агрессия" в проекте заявления G7.
  28. По мнению журналистов Politico, сама победа Дональда Трампа над Камалой Харрис на президентских выборах была в интересах Кремля.
  29. Кроме того, Трамп намекнул, что был бы не против изменить конституцию, чтобы баллотироваться на третий президентский срок. Так уже сделал Путин в России.

Напомним, 21 февраля на съезде Республиканской партии США соратник Трампа повторил жест Маска, похожий на "приветствие нацистов", и заявил, что нынешнему президенту США нужно баллотироваться на третий срок в 2028 году.

Также 21 февраля депутат Европейского парламента Мика Аалтола заявил, что Дональд Трамп требует от лидеров Европы подготовить капитуляцию Украины в течение трех недель, угрожая выводом с континента американских войск.