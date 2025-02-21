По мнению американских журналистов, победа республиканца на президентских выборах сама по себе была в интересах Кремля. Теперь политика Трампа направлена на восстановление связи с РФ.

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За несколько недель в Белом Доме команда президента США Дональда Трампа своими заявлениями и действиями сыграла на руку президенту РФ Владимиру Путину 29 раз, пишет американское издание Politico.

Журналисты издания собрали решения, высказывания и действия Трампа и представителей его администрации за первый месяц его второй каденции на посту президента, в которых они так или иначе становились на сторону российского диктатора:

Напомним, 21 февраля на съезде Республиканской партии США соратник Трампа повторил жест Маска, похожий на "приветствие нацистов", и заявил, что нынешнему президенту США нужно баллотироваться на третий срок в 2028 году.

Также 21 февраля депутат Европейского парламента Мика Аалтола заявил, что Дональд Трамп требует от лидеров Европы подготовить капитуляцию Украины в течение трех недель, угрожая выводом с континента американских войск.