Зеленский исключен из списка участников переговоров США и РФ о судьбе Украины, — Bloomberg

Президент Украины должен был 19 февраля посетить Саудовскую Аравию, однако перенес визит. Владимир Зеленский выразил разочарование, что его не пригласили на встречу США и России.

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Во вторник, 18 февраля, государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде. На встрече без участи Киева обсуждались пути мирного урегулирования войны, что, как отмечают журналисты Bloomberg, усилило опасения по поводу быстрого заключения соглашения в обход Украины.

В это время президент Украины Владимир Зеленский, стремясь заручиться международной поддержкой, находился в Турции и 19 февраля планировал отправиться в столицу Саудовской Аравии, чтобы заслушать отчет о переговорах между США и Россией от наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

После встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре Зеленский выразил свое разочарование тем, что его не пригласили на встречу США и России.

"Я не поеду в Саудовскую Аравию", — заявил он.

По словам источника, осведомленного о саудовских приготовлениях, принц Мухаммед хотел, чтобы Зеленский был представлен на переговорах, но американская и российская стороны совместно настояли на том, что они хотят провести встречу без украинцев.

На прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасности предшественник Рубио на посту главного дипломата США Энтони Блинкен ясно дал понять, насколько серьезным может быть дипломатическое пренебрежение при переговорах с высокими ставками.

"Если вас нет за столом переговоров в международной системе — вы окажетесь в меню", — подчеркивал он.

Как отмечают журналисты, телефонный разговор Трампа с Путиным на прошлой неделе и перспектива их встречи на высшем уровне свидетельствуют о скорости, с которой новая администрация США пытается достичь соглашения о прекращении войны. В то же время наряду с европейскими лидерами, шокированными разворачивающимися событиями, Зеленский пытается найти способы повлиять на Трампа и избежать сделки по принципу "либо соглашайтесь, либо уходите", которая могла бы оттолкнуть крупнейшего военного союзника Украины.

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Зеленский ожидает, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Киев и сообщил, что планирует взять его с собой на передовую, чтобы тот увидел ситуацию собственными глазами.

"Я думаю, он не откажется. Нам важно, чтобы он все понял и донес до Белого дома", — сказал Зеленский

До встречи в Эр-Рияде Зеленский утверждал, что США, Украина и Европа должны согласовать позицию между собой, а затем поговорить с Россией. Вместо этого США попросили европейские страны разъяснить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить Украине для обеспечения прочного мирного урегулирования и как союзники должны реагировать, если какие-либо развернутые ими войска подвергнутся нападению со стороны России.

Как отмечают в Bloomberg, бывшему комику удалось привлечь на свою сторону большую часть мирового сообщества, чтобы поддержать украинское сопротивление России в течение трех лет самого серьезного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Теперь же ему предстоит не менее сложная задача — избежать раздела между Трампом и Путиным, который может поставить Украину перед жестким выбором: проглотить неприемлемую сделку или продолжать борьбу без поддержки США.

Фокус писал, что встреча делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии продолжалась более четырех часов с 15-минутной паузой и перерывом на ланч.

Напомним, репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что Белый дом и Кремль предлагают "трехступенчатый мирный план". Он предусматривает прекращение огня, выборы в Украине, а уже затем подписание окончательного соглашения.