Зеленського виключено зі списку учасників переговорів США і РФ про долю України, — Bloomberg

Президент України мав 19 лютого відвідати Саудівську Аравію, однак переніс візит. Володимир Зеленський висловив розчарування, що його не запросили на зустріч США та Росії.

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У вівторок, 18 лютого, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим в Ер-Ріяді. На зустрічі без участі Києва обговорювалися шляхи мирного врегулювання війни, що, як зазначають журналісти Bloomberg, посилило побоювання щодо швидкого укладення угоди в обхід України.

У цей час президент України Володимир Зеленський, прагнучи заручитися міжнародною підтримкою, перебував у Туреччині та 19 лютого планував вирушити до столиці Саудівської Аравії, щоб заслухати звіт про перемовини між США і Росією від наслідного принца Мухаммеда бін Салмана.

Після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі Зеленський висловив своє розчарування тим, що його не запросили на зустріч США і Росії.

"Я не поїду в Саудівську Аравію", — заявив він.

За словами джерела, обізнаного про саудівські приготування, принц Мухаммед хотів, щоб Зеленський був представлений на переговорах, але американська і російська сторони спільно наполягли на тому, що вони хочуть провести зустріч без українців.

На минулорічній Мюнхенській конференції з безпеки попередник Рубіо на посаді головного дипломата США Ентоні Блінкен чітко дав зрозуміти, наскільки серйозною може бути дипломатична зневага під час перемовин із високими ставками.

"Якщо вас немає за столом переговорів у міжнародній системі — ви опинитеся в меню", — підкреслював він.

Як зазначають журналісти, телефонна розмова Трампа з Путіним минулого тижня і перспектива їхньої зустрічі на найвищому рівні свідчать про швидкість, з якою нова адміністрація США намагається досягти угоди про припинення війни. Водночас поряд із європейськими лідерами, шокованими подіями, що розгортаються, Зеленський намагається знайти способи вплинути на Трампа й уникнути угоди за принципом "або погоджуйтеся, або йдіть", яка могла б відштовхнути найбільшого військового союзника України.

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Зеленський очікує, що спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Київ, і повідомив, що планує взяти його із собою на передову, щоб той побачив ситуацію на власні очі.

"Я думаю, він не відмовиться. Нам важливо, щоб він усе зрозумів і доніс до Білого дому", — сказав Зеленський

До зустрічі в Ер-Ріяді Зеленський стверджував, що США, Україна і Європа мають узгодити позицію між собою, а потім поговорити з Росією. Натомість США попросили європейські країни роз'яснити, які гарантії безпеки вони готові надати Україні для забезпечення міцного мирного врегулювання і як союзники мають реагувати, якщо будь-які розгорнуті ними війська зазнають нападу з боку Росії.

Як зазначають у Bloomberg, колишньому коміку вдалося залучити на свій бік більшу частину світового співтовариства, щоб підтримати український опір Росії протягом трьох років найсерйознішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни. Тепер же на нього чекає не менш складне завдання — уникнути розділу між Трампом і Путіним, який може поставити Україну перед жорстким вибором: проковтнути неприйнятну угоду або продовжувати боротьбу без підтримки США.

Фокус писав, що зустріч делегацій РФ і США в столиці Саудівської Аравії тривала понад чотири години з 15-хвилинною паузою і перервою на ланч.

Нагадаємо, репортер телеканалу Fox News Джекі Гайнріх повідомила, що Білий дім і Кремль пропонують "триступеневий мирний план". Він передбачає припинення вогню, вибори в Україні, а вже потім підписання остаточної угоди.