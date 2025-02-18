Зняття санкцій з РФ і відновлення зв'язку з Москвою: головні заяви держсекретаря США в Ер-Ріяді

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо каже, що для досягнення прийнятної для всіх мирної угоди кожна сторона повинна піти на компроміси.

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Під час переговорів в Саудівській Аравії між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для укладення мирної угоди обидві сторони повинні піти на певні компроміси, та умови мають бути прийнятними для всіх сторін. Також він сказав журналістам, що зустріч в Ер-Ріяді стане основою для майбутніх дипломатичних контактів Москви та Вашингтона.

Марко Рубіо про налагодження дипломатичних каналів між США та РФ. На відео з 51:44

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив що умови завершення війни повинні бути прийнятними для кожного з "учасників конфлікту", однак для цього потрібно буде йти на компроміси.

"Для того, щоб покласти край будь-якому конфлікту, повинні бути поступки з боку всіх сторін", — сказав посадовець журналістам.

Рубіо зазначив, що ці поступки ще належить окреслити під час подальших перемовин, і їх "було б неправильно визначати заздалегідь".

На питання щодо комунікації між США та РФ держсекретар відповів, що буде складно постійно підтримувати дискусію щодо закінчення війни, якщо "дипломатичні канали порушені".

Він також допустив, що деякі економічні санкції проти РФ можуть бути скасовані після завершення війни в Україні, пише SkyNews.

Рубіо заявив, що Дональд Трамп є єдиним світовим лідером, який може зупинити російсько-українську війну, але "попереду ще багато роботи". Сьогоднішня зустріч, за його словами, була необхідна для "встановлення лінії зв'язку" після довготривалого мовчання між Вашингтоном і Москвою, а далі належить відновити дипломатичні місії і призначити команди "високого рівня" для переговорів про мирну угоду. На його переконання, Кремль готовий "розпочати серйозний процес" для завершення війни.

Переговори в Саудівській Аравії: подробиці

Переговори делегацій США і РФ розпочалися в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 18 лютого. Перед зустріччю представник російської делегації та глава Російського фонду державних інвестицій Кирило Дмитрієв заявив журналістам, що прогрес у питанні завершення війни можливий лише після двох-трьох місяців перемовин.

Агентство Reuters із посиланням на Держдепартамент США писало, що під час зустрічі в Ер-Ріяді міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо домовилися про створення переговорної групи щодо війни в Україні.

Представники російської делегації, за інформацією агентства Reuters оцінили зустріч із делегацією США як "непогану" та заявили, що президент РФ Володимир Путін сам вирішить, коли розпочнуться переговори щодо війни в України.