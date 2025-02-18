"Прогрес буде через 2-3 місяці": у Ер-Ріяді почалась зустріч делегацій РФ та США, деталі (відео)

Компанії США втратили через війну РФ та через санкції 300 млрд дол., повідомив член російської делегації. Збитки американців зібрали в таблицю та передали представникам Дональда Трампа.

Related video

У Саудівській Аравії почались перемовини між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації. Перед початком зустрічі представник російської делегації та глава Російського фонду державних інвестицій Кирило Дмитрієв повідомив, що перемовини триватимуть два-три місяці й лише тоді можливий прогрес. Заяви Дмитрієва опублікували у Telegram-каналі росЗМІ "Смотри".

Дмитрієв пояснив, що головна мета зустрічі американців та росіян — покращення відносин між двома країнами. З його слів, попередня адміністрація Білого дому, за часів президента Джо Байдена, "не намагалася зрозуміти занепокоєння Росії" і займалась "ідеологічними догмами". Тим часом з новим президентом США Дональдом Трампом є сподівання провести "позитивну дискусію", коли позиція Кремля буде "чітко почута", сказав член делегації.

"Весь світ стежить за тим, чи вдасться США і РФ покращити відносини, тому що наші найкращі відносини дозволять вирішити велику кількість глобальних завдань і тих проблем, які зараз стоять перед світом", — заявив посадовець.

Один з напрямків розмови торкнеться економічних питань, зауважив Дмитрієв. Він повідомив, що передав американській делегації спеціальну табличку з втратами американських компаній через війну РФ. Підрахунки показали, що втрати — близько 300 млрд дол., найбільші — у сфері ІТ та медіа. Також посадовець вказав на помилку в політиці Трампа. Президент США згадував про "шкоду санкцій для Росії", натомість санкції "допомогли їй стати більше незалежною", наголосив чиновник.

Тим часом МЗС Росії опублікувало перші фото та відео з кадрами перемовин. Можна побачити, що з російського боку за столом сидить глава МЗС Сергій Лавров та радник президента РФ з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков. З американського боку — три топчиновники США. Також є двоє представників уряду Саудівської Аравії.

Мирні переговори — що відбувається у Саудівській Аравії

Зазначимо, у Саудівській Аравії відбувається зустріч делегацій США та Росії, на яку не запросили ні представників ЄС, ні України. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що делегації говоритимуть не про Україну. З його слів, ітиметься про відносини двох країн, підготовку до особистої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. І лише тоді ітиметься про російсько-українську війну, зауважив посадовець.

Тим часом агентство CNN опублікувало коментар Дмитрієва щодо перших контактів з делегацією США. Представник РФ заявив, що Дональд Трамп уміє гарно домовлятись та знаходити розв'язки проблем.

Нагадуємо, видання The Telegraph розповіло деталі угоди про родовища корисних копалин, які США хотіла взяти під контроль в Україні, і про 500 млрд дол. які американці планували отримати.