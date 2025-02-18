"Прогресс будет через 2-3 месяца": в Эр-Рияде началась встреча делегаций РФ и США, детали (видео)

Компании США потеряли из-за войны РФ и из-за санкций 300 млрд долл., сообщил член российской делегации. Убытки американцев собрали в таблицу и передали представителям Дональда Трампа.

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В Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Перед началом встречи представитель российской делегации и глава Российского фонда государственных инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что переговоры продлятся два-три месяца и только тогда возможен прогресс. Заявления Дмитриева опубликовали в Telegram-канале росСМИ "Смотри".

Дмитриев пояснил, что главная цель встречи американцев и россиян — улучшение отношений между двумя странами. По его словам, предыдущая администрация Белого дома, во времена президента Джо Байдена, "не пыталась понять беспокойство России" и занималась "идеологическими догмами". Между тем с новым президентом США Дональдом Трампом есть надежда провести "позитивную дискуссию", когда позиция Кремля будет "четко услышана", сказал член делегации.

"Весь мир следит за тем, удастся ли США и РФ улучшить отношения, потому что наши лучшие отношения позволят решить большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят перед миром", — заявил чиновник.

Одно из направлений разговора коснется экономических вопросов, отметил Дмитриев. Он сообщил, что передал американской делегации специальную табличку с потерями американских компаний из-за войны РФ. Подсчеты показали, что потери — около 300 млрд долл., самые большие — в сфере ІТ и медиа. Также чиновник указал на ошибку в политике Трампа. Президент США упоминал о "вреде санкций для России", зато санкции "помогли ей стать более независимой", подчеркнул чиновник.

Тем временем МИД России опубликовало первые фото и видео с кадрами переговоров. Можно увидеть, что с российской стороны за столом сидит глава МИД Сергей Лавров и советник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. С американской стороны — три топ-чиновника США. Также есть двое представителей правительства Саудовской Аравии.

Мирные переговоры — что происходит в Саудовской Аравии

Отметим, в Саудовской Аравии проходит встреча делегаций США и России, на которую не пригласили ни представителей ЕС, ни Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что делегации будут говорить не об Украине. По его словам, речь пойдет об отношениях двух стран, подготовке к личной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина. И только тогда речь пойдет о российско-украинской войне, отметил чиновник.

Между тем агентство CNN опубликовало комментарий Дмитриева относительно первых контактов с делегацией США. Представитель РФ заявил, что Дональд Трамп умеет хорошо договариваться и находить решения проблем.

Напоминаем, издание The Telegraph рассказало детали сделки о месторождениях полезных ископаемых, которые США хотела взять под контроль в Украине, и о 500 млрд долл. которые американцы планировали получить.