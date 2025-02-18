"Трамп прекрасно решает проблемы": в РФ рассказали о первых результатах встречи в Эр-Рияде, — CNN

Россияне предлагают американцам вести диалог, "строить мосты" и налаживать выгодное сотрудничество, написали журналисты CNN. Представитель Москвы заверил агентство, что снятие санкций — не главная тема переговоров.

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В Эр-Рияде в Саудовской Аравии состоялись первые контакты делегаций Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Пока результатов переговоров нет, но россияне довольны ходом общения. О том, какие темы успели обсудить члены делегации обеих стран, написало агентство CNN.

Агентство сообщило, что корреспондент Мэтью Ченс поговорил с членом российской делегации — с главой государственного фонда благосостояния России Кириллом Дмитриевым. Дмитриев заявил, что основной раунд переговоров еще не начался, но он успел пообщаться с представителями американской делегации. По его словам, никаких решений пока нет, а главный месседж — о продолжении контактов. Кроме того, чиновник отметил, что ему нравится, как президент США Дональд Трамп ведет переговоры.

"Они прекрасно решают проблемы. И я считаю, что президент Трамп прекрасно решает проблемы. Обещание такое: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества", — привело CNN слова Дмитриева.

Российский чиновник не согласился, что главная цель РФ на переговорах — это смягчение санкций. По его словам, россияне просто стремятся сотрудничать с США, чтобы обе страны "строили мосты" и получали выгоду от сотрудничества.

Кирилл Дмитриев — 50-летний финансист и инвестор, который с 2011 года возглавляет Российский фонд прямых инвестиций и с 2022 года находится под санкциями. CNN написало, что именно он контактировал со спецпредставителем США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, когда тот летел в Москву забирать американского гражданина из российской тюрьмы.

На странице МИД России в соцсети X есть сообщение, что 11 часов назад в Саудовскую Аравию прибыл глава министерства Сергей Лавров. Других деталей переговоров и встреч нет.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио в X пока не писал о контактах з российской делегацией. Последние его сообщения касаются переговоров с саудитами относительно событий в Газе.

Мирные переговоры — что происходит в Саудовской Аравии

Отметим, 18 февраля в Эр-Рияде произойдет встреча россиян с делегацией США — с госсекретарем Марко Рубио, советником по нацбезопасности Майком Уолцом и спецпредставителем Стивом Уиткоффом. Главная тема разговора — российско-украинская война. Украина на встречу не приглашена, при этом советник по вопросам безопасности Саудовской Аравии также планирует быть участником переговоров.

Напоминаем, 17 февраля спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог объяснил, будут ли учитывать интересы Украины во время переговоров в Саудовской Аравии. Кроме того, чиновник объяснил, как обойдут вопрос оккупированных территорий в возможном мирном соглашении.