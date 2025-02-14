Мирные переговоры: потерю оккупированных территорий Украины запишут в спецсоглашении, — Келлог

Американские власти признают, что Украина не отвоюет границы по состоянию до 2014 года. Оккупированные территории станут предметом будущих торгов.

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Украина вряд ли отвоюет границы по состоянию до 2014 года, потерю оккупированных территорий зафиксируют в специальном соглашении. Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог в эфире канала Fox News.

Территориальных границ до того, как войска РФ вошли в Крым, уже не будет. Сторонам потребуется соглашение о потенциальной потере территории, рассказал Келлог.

Тем не менее фиксация потерь Украины в будущем мирном соглашении не означает международное признание территорий российскими. Келлог вспомнил, как США не признавали принадлежность стран Балтии к СССР, поэтому вопрос территорий можно рассматривать в долгосрочной перспективе на переговорах.

В то время действовала доктрина Уэллеса, в которой США обязались не признавать балтийские страны частью Советского Союза. Документ подписал замгоссекретаря США Самнер Уэллес 23 июля 1940 года после ввода армии СССР и провозглашения советских республик в Прибалтике.

Декларация лишь осуждала аннексию стран Балтии и действовала до 1991 года, а после распада Советского Союза Эстония, Латвия и Литва вновь обрели независимость.

Воюющим сторонам, по мнению Келлога, нужен настоящий стабильный мир. Соглашение должно гарантировать долговечный и очень устойчивый режим безопасности, добавил он.

Спецпредставитель Трампа уверен, что европейские союзники также поддержат подлинный, стабильный и долгосрочный мир.

Напомним, в Евросоюзе сильно обеспокоены переговорами Трампа с Россией. Некоторые чиновники советуют Киеву "послать Трампа вслед за российским кораблем".

Тем временем представители Украины, РФ и США готовятся встретиться в Саудовской Аравии на следующей неделе. Топ-чиновники трех стран обсудят мирное урегулирование.