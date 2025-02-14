Трамп заявил о еще одной встрече Украины, США и РФ: теперь в Саудовской Аравии (видео)

По словам Трампа встреча состоится на следующей неделе, но без его личного присутствия. Путина на встрече также не будет.

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Представители Украины, России и США проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом во время пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

"Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — в Саудовской Аравии. Не с моим участием или участием Путина, но с топовыми чиновниками. Украина будет участвовать в обеих встречах. Мы посмотрим, сможем ли положить конец этой войне", — сказал Трамп.

Отметим, что слова Трампа о встрече украинской и российской делегаций в Мюнхене 14 февраля уже опроверг советник президента Украины Дмитрий Литвин.

"За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится", — сказал Литвин.

Кроме того, нужно заметить, что ранее Дональд Трамп говорил именно о личной встрече с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Тогда американский президент заявил, что "рано или поздно" такая встреча состоится.

Напомним, 13 февраля, Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США на Мюнхенской конференции по безопасности.

12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.