Трамп провел телефонный разговор с Путиным: о чем договорились политики

Президенты США и РФ договорились поговорить с президентом Украины о завершении войны, написано в сообщении Дональда Трампа.

Related video

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил длинный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Во время разговора они обсудили российско-украинскую войну. Политики согласовали первые шаги для завершения боевых действий в Украине. О деталях разговора Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что успел пообщаться с Путиным на многие темы. Кроме Украины, говорили о Ближнем Востоке, искусственном интеллекте и прочее. Президент США вспомнил о россиянах, которые погибли во время Второй мировой войны, и предложил завершить нынешнюю войну, чтобы больше не гибли люди. После этого политик объяснил, что чего они договорились:

команды РФ и США начинают переговоры о войне;

должен состояться разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским;

в команду переговорщиков войдет государственный секретарь США Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по вопросам национальной безопасности Майкл Уолц.

Как написал Трамп, Путина согласился, что главное для дальнейших переговоров — это "здравый смысл".

"Мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, которые происходят в войне с Россией/Украиной", — написал американский президент.

Трамп о разговоре с Путиным 12 февраля Фото: Скриншот

Трамп и Путин — детали разговора 12 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил разговор Путина и Трампа, написало росСМИ ТАСС. Продолжительность разговора — полтора часа, заявил чиновник. По словам Пескова, президент РФ озвучил условие для завершения войны — "следует устранить первопричину". Что именно подразумевается под "первопричиной", не уточняется. Оба согласились, что война завершится путем переговоров.

Помимо разговоров о завершении войны политики обсудили возможность личной встречи. В сообщении ТАСС говорится, что Путин пригласил Трампа приехать в Москву. Также в Кремле заявили, что готовы принять американскую контактную группу, которая начнет переговоры.

Среди затронутых президентами тем были двусторонние экономические отношения, Ближний Восток, ядерная программа Ирана, обмен людьми, сидящими в тюрьмах обеих стран, написало ТАСС.

На страницах президента Украины Владимира Зеленского пока не было комментариев по поводу контактов Трампа и Путина.

Новость дополняется…