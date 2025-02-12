Путин скоро умрет: Зеленский дал интервью о переговорах, плане "Б" и перспективах вступления в НАТО

По словам украинского президента, он получил четкий ответ "нет" от Джо Байдена на вопрос о вступлении Украины в НАТО. Альтернативой членства в Альянсе могут быть сильные гарантии безопасности, добавил глава государства.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не получает информации о переговорах Вашингтона с Москвой иначе, как из прессы, планом "Б" для Украины в случае отказа во вступлении в НАТО будет усиление собственной армии, а работа над планом завершения войны в Украине с администрацией президента США Дональда Трампа должна начаться в феврале. Об этом он сказал в интервью изданию The Economist.

Зеленский о разнице между ним и Путиным

Владимир Зеленский заявил, что в отличие от президента РФ Владимира Путина у него нет никакой болезни, связанной с властью, а также что он не даст российскому диктатору победить.

"Я люблю жизнь и свободу. Поэтому я борюсь за свободу. И у меня есть время, а у него — нет. Он точно скоро умрет", — сказал президент Украины.

По его словам, Силы обороны Украины сдерживают 1 миллион российских военных, и если они перестанут это делать — Путин "развернется и оккупирует всю Европу".

Также Зеленский сказал, что в Украине нет таких жестких законов, как в РФ, и несмотря на военное положение "наша политика гораздо мягче".

Членство Украины в НАТО

Владимир Зеленский рассказал, что предыдущий президент США Джо Байден ответил "нет" на его вопрос о вступлении Украины в НАТО при обсуждении возможности передачи Украине крылатых ракет Tomahawk.

"Я сказал: "Хорошо. Тогда какие у меня есть гарантии безопасности? Могу ли я вернуть ядерное оружие?" Нет. "Могу ли я быть в НАТО?" Нет", — пересказал разговор украинский президент.

По его словам, альтернативой НАТО могут быть сильные гарантии безопасности: вдвое большая украинская армия, военная техника и вооружение, в частности ракеты дальнего действия и зенитные ракетные комплексы Patriot. По его мнению, Европа может помочь финансированием, а США — непосредственно оружием.

Мирный план Трампа

Владимир Зеленский выразил уверенность, что план США по завершению войны в Украине еще не готов, потому что он не может быть "чисто американским", без консультаций с Украиной. По мнению украинского президента, в администрации Дональда Трампа есть наработки, а полноценная работа по плану завершения войны в Украине начнется в феврале.

"Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними проблемами в Соединенных Штатах, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере это то, что мы видим в открытом доступе, другой информации я не имею", — сказал Зеленский.

Также украинский лидер анонсировал встречу с американским вице-президентом Дж. Д. Вэнсом во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая продлится с 14 по 16 февраля.

Зеленский заверил, что Путин не собирается завершать войну. Он привел данные от украинской разведки о том, что кроме мобилизованных дополнительно 140 тысяч человек Кремль подготовит еще 150 тысяч солдат в 2025 году и отправит их на военные учения в Беларусь.

Прекращение огня в Украине

Владимир Зеленский отметил, что прекращение огня возможно только как часть завершения горячей фазы войны в условиях сильных гарантий безопасности

"Без гарантии безопасности, прекращение огня только для того, чтобы через два месяца пришел Путин. Нет, это невозможно", — сказал президент.

Он добавил, что после прекращения огня, вероятно, завершится и военное положение, и тогда парламент должен будет проводить выборы.

В то же время Зеленский сказал, что россияне не имеют значительного продвижения на поле боя и их потери в разы больше украинских, поэтому они вынуждены были привлекать солдат из Северной Кореи.

"Потому что у них нет сильной армии. Их просто очень, очень, очень много. И это манипуляция", — отметил президент Украины.

По его словам, РФ в прошлом году мобилизовала ежемесячно 45 000 человек против 30 000 в Украине и российская армия почти вдвое больше украинской, однако оккупантам не хватает техники и мобилизованные не хотят идти в бой.

"Люди не хотят туда идти, все в шоке, бегают, заставляют стрелять, угрожают. Вы должны понимать, что их ситуация не лучше", — сказал Зеленский.

Напомним, в опубликованном 12 февраля интервью The Guardian Владимир Зеленский рассказал, что россияне хотели его убить в начале войны с РФ. По его словам, на него совершили несколько покушений, во время которых погибли люди внутри Офиса президента.

Представитель российского президента Дмитрий Песков 12 февраля отреагировал на слова Владимира Зеленского о возможном обмене контролируемой ВСУ части Курской области на оккупированные территории Украины и заявил, что Кремль никогда не будет обсуждать тему обмена своей территории.