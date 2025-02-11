Украина обменяет часть Курской области РФ на оккупированные территории, — Зеленский

Президент Украины говорит, что во время возможных переговоров с Россией Киев предложит "поменять одну территорию на другую".

Related video

В случае мирных переговоров с РФ Украина предложит обменять захваченные районы Курской области на часть оккупированных россиянами территорий. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью The Guardian.

Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся организовать мирные переговоры между РФ и Украиной, Киев предложит вернуть удерживаемые с начала наступления ВСУ в августе 2024 года территории Курской области РФ. Взамен от России он потребует возвращения захваченных украинских земель.

"Мы поменяем одну территорию на другую", — сказал президент Украины.

Зеленский не уточнил, какие именно оккупированные территории потребует вернуть в обмен на Курщину.

"Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета", — ответил он журналистам.

Также Зеленский отметил, что "крайне важно", чтобы президент США перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным пообщался с украинской делегацией.

Напомним, 11 февраля СМИ писали, что посол США в Москве Линн Трейси провела переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Военный обозреватель Константин Машовец 10 февраля писал, что ВСУ прорвались на 5 км вглубь Курской области и образовали клин, который врезается вглубь российских позиций под Суджей.