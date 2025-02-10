ВСУ прорвались на 5 км вглубь Курской области: что говорят аналитики и Генштаб (карты)

На линии боев в Курской области образовался клин, который врезается вглубь российских позиций под Суджей, сообщил военный обозреватель Константин Машовец.

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Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации пытаются остановить продвижение Вооруженных сил Украины в Курской области, но украинцы смогли прорваться вперед на расстояние 5 км. Бойцы Сил обороны бьются в двух направлениях от Суджи и пытаются вернуть контроль и закрепиться в трех населенных пунктах. О ситуации в Курской области по состоянию на 10 февраля военный обозреватель Константин Машовец написал на странице Facebook.

Машовец обратил внимание на активность ВСУ в трех точках в Курской области РФ. По его словам, украинские военные вернули контроль над селом Плехово, расположенное к юго-востоку от Суджи. Кроме того, продолжаются наступательные действия в двух противоположных направлениях. Одно направление — рядом с Плехово в сторону Уланок. Второе — в направлении Свердликово, расположенного к юго-западу от Суджи.

Других деталей боев в Курской области обозреватель не привел. Единственное, что отметил — российское командование вернуло на поле боя солдат КНДР, написал Машовец.

Наступление ВСУ — Машовец о 5 км в Курской области Фото: Скриншот

Наступление ВСУ — что происходит в Курской области

На карте аналитиков проекта DeepState обозначен "клин", который 7 февраля протянулся от Махновки в сторону Уланок. Больше никаких изменений на линии фронта аналитики не показали. Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) опубликовали отчет, в котором выделили несколько иные направления атак ВСУ, чем обозреватель Машовец. Согласно данным аналитиков, речь идет об атаках на Уланок и Малую Локню(севернее Суджи). Также они назвали еще два населенных пункта, которые, вероятно, взяли под контроль украинцы — это село Колмаков и приселок Фанасеевка (севернее Уланок, по обе стороны от Черкасских Конопелек).

Наступление ВСУ — карта линии фронта в Курской области 10 февраля Фото: DeepState Наступление ВСУ — бои в Курской области ISW Фото: ISW

Генштаб ВСУ в отчете по состоянию на 16:00 10 февраля сообщил о 15 боях, которые состоялись в Курской области. Кроме того, на украинские позиции россияне сбросили 31 управляемую авиабомбу. Данные о продвижении на 5 км не подтверждаются.

Отметим, первая информация о возможном новом наступлении ВСУ в Курской области появилась в сети утром 6 февраля. Сначала на это начали жаловаться российские милитарные блогеры. Они уверяли, что украинцы загрузились в бронетехнику НАТО и начали атаковать Уланок. На видео с места событий видно несколько единиц техники, которые двигались по дороге.

Через несколько часов об активизации боев на российской территории написал офицер с позывным "Алекс" в Telegram-канале "Офицер". По его словам, украинцы действительно применяют бронетехнику. Между тем россияне пытаются остановить продвижение с помощью дронов на оптоволокне, которых на том отрезке фронта достаточно много. Впрочем, боец отметил, что Силам обороны помогает погода, мешающая беспилотникам ВС РФ.

Напоминаем, 9 февраля OSINT-аналитики опубликовали спутниковое фото бункера в Орловской области РФ, по которому ударили ракеты Storm Shadow ВСУ.