ЗСУ прорвались на 5 км вглиб Курської області: що говорять аналітики та Генштаб (карти)

На лінії боїв в Курській області утворився клин, який врізається вглиб російських позицій під Суджею, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.

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Підрозділи Збройних сил Російської Федерації намагаються зупинити просування Збройних сил України в Курській області, але українці змогли прорватись вперед на відстань 5 км. Бійці Сил оборони б'ються у двох напрямках від Суджі та намагаються повернути контроль та закріпитись в трьох населених пунктах. Про ситуацію в Курській області станом на 10 лютого військовий огляда Костянтин Машовець написав на сторінці Facebook.

Машовець звернув увагу на активність ЗСУ в трьох точках в Курській області РФ. З його слів, українські військові повернули контроль над селом Плехове, розташоване на південний схід від Суджі. Крім того, тривають наступальні дії у двох протилежних напрямках. Один напрямок — поруч з Плехово у бік Уланок. Другий — у напрямку Свердликово, розташованого на південний захід від Суджі.

Інших деталей боїв в Курській області оглядач не навів. Єдине, що зазначив, — російське командування повернуло на поле бою солдатів КНДР, написав Машовець.

Наступ ЗСУ - Машовець про 5 км в Курській області Фото: Скриншот

Наступ ЗСУ — що відбувається в Курській області

На карті аналітиків проєкту DeepState позначено "клин", який 7 лютого простягнувся від Махнівки у бік Уланок. Більше жодних змін на лінії фронту аналітики не показали. Тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) опублікували звіт, у якому виділили дещо інші напрямки атак ЗСУ, ніж оглядач Машовець. Згідно з даними аналітиків, ідеться про атаки на Уланок та Малу Локню (північніше від Суджі). Також вони назвали ще два населені пункти, які, ймовірно, взяли під контроль українці — це село Колмаків та присілок Фанасіївка (північніше Уланок, по обидва боки від Черкаських Конопельок).

Наступ ЗСУ - лінія фронту в Курській області 10 лютого Фото: DeepState Наступ ЗСУ - бої в Курській області ISW Фото: ISW

Генштаб ЗСУ у звіті станом на 16:00 10 лютого повідомив про 15 боїв, які відбулись в Курській області. Крім того, на українські позиції росіяни скинули 31 керовану авіабомбу. Даних про просування на 5 км не підтверджуються.

Зазначимо, перша інформація про можливий новий наступ ЗСУ в Курській області з'явилась у мережі зранку 6 лютого. Спершу на це почались скаржитись російські мілітарні блогери. Вони запевняли, що українці завантажились в бронетехніку НАТО та почали атакувати Уланок. На відео з місця подій видно кілька одиниць техніки, які рухались дорогою.

За кілька годин про активізацію боїв на російській території написав офіцер з позивним "Алекс" у Telegram-каналі "Офіцер". З його слів, українці дійсно застосовують бронетехніку. Тим часом росіяни намагаються зупинити просування за допомогою дронів на оптоволокні, яких на тому відтинку фронту достатньо багато. Втім, боєць зауважив, що Силам оборони допомагає погода, яка заважає безпілотникам ЗС РФ.

Нагадуємо, 9 лютого OSINT-аналітики опублікували супутникове фото бункера в Орловській області РФ, по якому вдарили ракети Storm Shadow ЗСУ.